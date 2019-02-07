Son Dakika Haberleri: Poroşenko, Kuveyt Büyükelçisini Görevinden Aldı

Poroşenko, Kuveyt Büyükelçisini Görevinden Aldı

53 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun emri ile Kuveyt Büyükelçisi görevden alındı.

Poroşenko, Kuveyt Büyükelçisini Görevinden Aldı, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun emri ile Kuveyt Büyükelçisi görevden alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, verdiği talimatla Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç'ı görevinden aldı. Verilen talimatta "Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç tüm asli ve olağanüstü görevlerinden alınmıştır" dendi.

Devlet Başkanı Poroşenko daha öncede danışmanı Olga Bogomolets'i, Çernovitska Belediye Başkanı Aleksandır Fişuk'u ve Kırım Daimi Temsilcisi Boris Babin'i görevlerinden almıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Ukrayna, Petro Poroşenko, Kuveyt, Politika
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