Poroşenko, Kuveyt Büyükelçisini Görevinden Aldı
53 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun emri ile Kuveyt Büyükelçisi görevden alındı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun emri ile Kuveyt
Büyükelçisi görevden alındı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, verdiği talimatla Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç'ı görevinden aldı. Verilen talimatta "Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç tüm asli ve olağanüstü görevlerinden alınmıştır" dendi.
Devlet Başkanı Poroşenko daha öncede danışmanı Olga Bogomolets'i, Çernovitska Belediye Başkanı Aleksandır Fişuk'u ve Kırım
Daimi Temsilcisi Boris Babin'i görevlerinden almıştı. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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