Poroşenko: "Ukrayna'da Sıkıyönetim Sona Erdi"
1 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkedeki sıkıyönetimin resmen sonra erdiğini açıkladı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, ülkedeki sıkıyönetimin resmen sonra erdiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya
ile yaşanan Kerç Boğazı krizinin ardından başlayan sıkıyönetim uygulamasının resmen sona erdiğini açıkladı. Poroşenko Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Bu benim asli kararım" dedi.
Sıkıyönetim, Rusya ile geçtiğimiz aylarda yaşanan Kerç Boğazı krizi nedeniyle 25 Kasım'da Poroşenko'nun talimatı ve meclisin onayıyla başlatılmıştı. - KİEV
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:22 Kaynak: İHA
Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Tür Hayvan Fosili Bulundu
10 Aralık'tan Beri Grevde Olan İZBAN İşçileri Yeni Teklifi Kabul Etmeyerek Greve Devam Etme Kararı Aldı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak