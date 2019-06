Porsche 718 Ailesine iki yeni model

CARMEDYA - Porsche 718 ailesini, 718 Spyder ve 718 Cayman GT4 modelleri ile genişletiyor.



718 Spyder ve 718 Cayman GT 4 modellerinin 4.0 litrelik altı

silindirli boxer motoru mevcut 911 Carrera model serisindeki turbo motorlar ile

aynı motor ailesine sahip. Yeni yüksek devirli motor, 420 PS güç üretiyor ve

dakikada 5.000 - 6.800 devir arasında 420 nm maksimum tork sunuyor. Manuel

şanzımanlı spor otomobillerin her ikisi de 300 km hız bariyerini aşabiliyor.

718 Spyder modelinin azami hızı 301 km'ye, 718 Cayman GT4 modelinin ise 304

km'ye ulaşabiliyor. Her iki model de 4,4 saniyede 100 kmhıza çıkıyor. Yeni

Avrupa Sürüş Döngüsüne (NEDC) göre, orta motorlu spor otomobillerin bağıntılı

yakıt tüketimi 10,9 litre, maksimum motor devri ise 8000. Bu doğal emişli

motorun büyüleyici karakteri, modern bir benzin partikül filtresi emisyon

kontrol sistemini doğrusal güç iletimi ve bir GT motorun ani tepkisi ile

birleştiriyor.







Aerodinamik verim



718 Cayman GT4 modelinin çarpıcı özellikleri arasında

kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş aerodinamik konsepti de var. Sürtünmeyi

olumsuz yönde etkilemeden yüzde 50'ye kadar daha fazla bastırma kuvveti

uyguluyor. Her iki modelin aerodinamiği, yeni tasarlanmış tek odacıklı kemer

arka susturucudan büyük ölçüde fayda sağlıyor: 718 Cayman GT4 modelinde arka

akstaki bastırma kuvvetinin yüzde 30'unu oluşturan işlevsel bir difüzer için

arka bölümde yer açıyor. Sabit arka kanat selefine kıyasla yaklaşık yüzde 20

daha fazla bastırma kuvveti üretiyor. Bu, 200 km'de on iki kilogram ek bir bastırma

kuvvetine karşılık geliyor. GT tarzında optimize edilmiş olan ön kısım,

aerodinamik dengeyi büyük bir ön spoiler dudağı ve hava perdeleri ile koruyor

ve ön tekerlekler boyunca hava akışını azaltıyor.



Hafif açılır tavanlı üstü açık spor otomobil



Yeni 718 Spyder, azami hızlarla başa çıkabilen hafif bir

üstü açılır tavan ile sürüş keyfi için saf bir makine. Porsche 550 Spyder ve

718 RS 60 Spyder gibi ünlü Roadster'ların tarihteki yolculuğuna devam ediliyor.

GT4 modelinin aksine, 718 Spyder modelinin otomatik olarak 120 km hıza çıkınca

açılan bir arka spoileri var. Fonksiyonel difüzer sayesinde, Boxster

ailesindeki arka aksta aerodinamik bastırma kuvveti üreten ilk model.







Yüksek performanslı GT şasi: en iyi dinamizm için optimize

edilmiş



İlk kez, 718 Spyder, 718 Cayman GT4 modelinin yüksek

performanslı GT şasisinden faydalanıyor. Üstün viraj alma dinamikleri ile

duygusal bir sürüş deneyimi sağlıyor. Daha rafine edilmiş hafif yaylı gergi

kolu ön ve arka akslar yarış teknolojilerini kullanıyor. Şasiye doğrudan

bağlantı kısmen bilyeli mafsallarla yapılıyor. 30 mm daha az süspansiyona sahip

Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi sönümleme sistemi ağırlık merkezini

düşürüyor ve yanal dinamik potansiyelini artırıyor. Yarış pistinde kullanılmak

üzere özel olarak tasarlandı ve 718 Cayman GT4 modelinin kullanım özelliklerini

daha keskin hale getirdi. 718 Spyder modeli de bu tasarımdan referans alıyor.

Porsche Stability Management (PSM) burada daha da fazla hassasiyetle çalışıyor,

ancak isteğe bağlı olarak iki adımda devre dışı bırakılabiliyor.



Clubsport paketi seçeneği



Mekanik arka diferansiyel kilitli Porsche Torque Vectoring

(PTV), uzunlamasına ve yanal dinamikleri, viraj alma performansını ve sürüş

keyfini daha da artırıyor. GT4 ayrıca Clubsport paketi seçeneği ile birlikte

geliyor. Bu bir arka çelik takla barı, elde tutulan bir yangın söndürücü ve

sürücü tarafında altı noktalı emniyet kemeri içeriyor.







Güçlü frenler



718 Spyder ve 718 Cayman GT4 modelinin yüksek performanslı

fren sistemi, büyük alüminyum monoblok sabit kaliperli frenler sayesinde pist

sürüşü için tutarlı frenleme sağlıyor. Porsche Seramik Kompozit Fren opsiyonel

olarak sunuluyor. Yeni özelliklerden biri, 718 Spyder'ın şu anda Porsche

tarafından özel olarak uyarlanmış ultra yüksek performanslı (UHP) lastiklerle

çalışıyor olması. 718 Cayman GT4, Nürburgring "Nordschleife"de uçuran genel

paketin bir parçası onlar: 20.6 kilometrelik klasik yarış pistinde tur süresi,

selefinden on saniye daha hızlı.



