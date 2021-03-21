Porsche 911 GT3'ün lastiği Michelin'den - Son Dakika

Porsche 911 GT3'ün lastiği Michelin'den

21.03.2021 17:24
Porsche 911 GT3'ün lastiği Michelin'den, System.String[]

Yedinci kuşak Porsche 911 GT3 (992), orijinal ekipman donanımlarından biri olarak Michelin Pilot Sport Cup lastiklerini tercih etti.

CARMEDYA.COM – Yedinci kuşak Porsche 911 GT3 (992), orijinal ekipman donanımlarından biri olarak Michelin Pilot Sport Cup lastiklerini tercih etti.

Michelin Pilot Sport Cup 2 R Connect lastikleri, pist performansını sonuna kadar zorlamak isteyenler için de bir alternatif olarak sunuluyor.

20,8 kilometrelik Almanya Nürburgring Nordschleife pistindeki test sırasında Pilot Sport Cup 2 R Connect lastikleriyle donatılmış otomobil 6 dakika 59,927 saniyelik bir tur süresi yakaladı. Sıkça kullanılan 20,6 kilometrelik referans tur mesafesi de 6 dakika 55,2 saniyelik süreyle tamamlandı.

Porsche test sürücüsü Lars Kern tarafından kullanılan 911 GT3 modelinde ön tarafta 255/35 ZR 20 ev arka tarafta 315/30 ZR 21 Michelin Pilot Sport Cup 2 R Connect lastikleri takılıydı ve imalat aşamasında da aynı ebatlardaki Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri takılacak.

Pilot Sport Cup 2 R Connect lastikleri Pilot Sport Cup 2 lastiklerinin karkas tasarımını motor sporları kauçuk bileşenleriyle birleştiriyor. Ayrıca, bu lastiklere Michelin Track Connect akıllı telefon uygulaması ile kullanılabilecek Michelin Track Connect sensörlerini takmak da mümkün. Bu uygulama sürücülerin lastik basınçlarını sürekli gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlayarak tur sürüşü sırasında optimum performansı yakalayacak şekilde ayarlamalarına olanak tanıyor.

Porsche 911 GT3'ün lastiği Michelin'den

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Porsche 911 GT3'ün lastiği Michelin'den - Son Dakika


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