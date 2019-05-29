Son Dakika Haberleri: Porsche CEO'suna soruşturma iddiası
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Porsche CEO'suna soruşturma iddiası

26 dakika önce

Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Porsche'ye yapılan baskının ardından soruşturmaya şirketin CEO'su Oliver Blume'nin de dahil edildiği ileri sürüldü.

Porsche CEO'suna soruşturma iddiası, System.String[]
Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Porsche'ye yapılan baskının ardından soruşturmaya şirketin CEO'su Oliver Blume'nin de dahil edildiği ileri sürüldü.
Haftalık dergi Spiegel'in internet sitesinde yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonu sonrası soruşturmaya Porsche şirketinin CEO'su Oliver Blume, finans direktörü Lutz Meschke ve insan kaynakları müdürü Andreas Haffner de dahil edildi.
Spiegel'deki haber sonrası savcılığın ve Porsche şirketinin konuya ilişkin yorum yapmak istemedikleri aktarıldı.
Lüks otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolar ve bazı mali müşavirlerin evine "rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları" nedeniyle salı günü baskın yapılmıştı.
Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, Stuttgart Şirket Denetleme Dairesinden bir yetkilinin devam eden vergi denetimi sırasında, şirketin vergi danışmanına gizli bilgiler verdiği ve bunun karşılığında fayda sağladığı suçlaması bulunduğu vurgulamıştı.
Açıklamada ayrıca Porsche'nin iş yeri temsilciliğinin, eski bir üyesine olağan dışı yüksek ödemeler yapıldığından şüphelenildiği ifade edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:50 Kaynak: AA
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