Son Dakika Haberleri: Porsche CEO'suna soruşturma iddiası
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Porsche CEO'suna soruşturma iddiası

15 dakika önce

Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Porsche'ye yapılan baskının ardından soruşturmaya şirketin CEO'su Oliver Blume'nin de dahil edildiği ileri sürüldü.

Porsche CEO'suna soruşturma iddiası, System.String[]
Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Porsche'ye yapılan baskının ardından soruşturmaya şirketin CEO'su Oliver Blume'nin de dahil edildiği ileri sürüldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:58 
CEO, Almanya, Porsche, Ekonomi
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