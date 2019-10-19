Son Dakika Haberleri: Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor
Son Dakika Güncel Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

40 dakika önce

Alman lüks araç üreticisi Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını hava yastığındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor, System.String[]

Alman lüks araç üreticisi Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını hava yastığındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Porsche, Çin'deki 2 bin 83 aracını geri çağırmaya karar verdi.

Geri çağırma işlemi, 14 Temmuz 2015-19 Nisan 2016'da üretilen 895 Panamera, 1 Temmuz 2015-4 Mart 2016'da üretilen Boxster modeli dahil 2 bin 83 aracı kapsıyor.

Geri çağırma işleminin 8 Kasım'da başlayacağı ülkede, söz konusu araçlarda hava yastığı kontrol ünitelerindeki kusur giderilecek.

Bu çerçevede, söz konusu araçların söz konusu kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Porsche, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:15 Kaynak: AA
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