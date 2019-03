Porsche'den Otonom Sürüş Atağı

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Porsche kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladı. Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start up firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test sahası oluşturdu. Berlin merkezli genç firma, sürücüsüz otomobil teknolojileri alanında uzmanlık sahibi. Ortak projenin amacı, araçların park edildikleri yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom...

CARMEDYA.COM - Alman otomobil üreticisi Porsche kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladı.







Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start up

firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test

sahası oluşturdu. Berlin merkezli genç firma, sürücüsüz otomobil teknolojileri

alanında uzmanlık sahibi. Ortak projenin amacı, araçların park edildikleri

yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom olarak gitmesini

sağlamak. Mekanikerlerin atölye içerisinde tabletler üzerinden manevralar yapıp

spor otomobilleri hızlı ve otomatik olarak doğru pozisyona yönlendirmesi

amaçlanıyor.







Birkaç yıl içinde trafikte devrim yaratacak



Porsche atölyesinde Otonom Sürüş Proje Müdürü olan Alexander

Haas, "Otonom sürüş sistemleri birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde

bir devrim yaratacak. Fakat bugün mevcut teknolojik olanakları kullanarak iş

süreçlerini çok daha etkili ve verimli hale getirebiliyoruz" yorumunda

bulundu. Proje, tam otonom ve destekli sürüşün yanı sıra satış sonrası

teknolojileri alanından uzmanlar tarafından 100 gün boyunca Kopernikus

Automotive ile yürütülecek.



Bir milyon kilometrelik sanal test sürüşü



Otomobiller atölyeye gerçek anlamda otonom bir şekilde

sürülmeden önce, sanal bir temsil için atölye ortamı da dahil olmak üzere test

sahasının oluşturulması ve bu sanal yapının yapay bir sinir ağını eğitmek üzere

kullanılması ilk adımı oluşturuyor. Söz konusu yapı, bir milyondan fazla sanal

test kilometresi boyunca sürüş yapıyor ve gerçek çerçeve verilere dayanarak

bağımsız bir öğrenme sürecinden geçiyor. Son olarak kullanım senaryosu, gerçek

koşullar altında test ediliyor. Satış Sonrası Departmanı Ürün Nüfuz Birim

Müdürü Thomas Eckert, "Ekibimiz atölyede test ortamında otonom sürüş

deneyimi yaşayacak. Onların geribildirimlerinden öğrenecek çok şey olduğuna

inanıyoruz" dedi.







Yapay zeka teknolojisinin yalnızca otomobilin oryantasyonunu

sağlaması değil, bağımsız bir biçimde nesneleri tespit edip yerini belirleyerek

yol çizmesi, projenin amacını oluşturuyor. Test sürüşünün pratik uygulama

aşamasında emniyeti sağlamak için kapsamlı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirler

arasında saatte yedi kilometrelik hız limiti uygulaması ve insan sürücü

kullanılması da yer alıyor.



