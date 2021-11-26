Porsche'den Panamera'ya özel seri: Platinum Edition - Son Dakika

Porsche, dört kapılı spor otomobili Panamera'nın Platinum Edition adını verdiği özel serisini pazara sunuyor.

Los Angeles Otomobil Fuarı'nda düzenlenen dünya prömiyeriyle tanıtılan modelin Ocak 2022'nin sonunda satışa sunulması planlanıyor.

Sürüşü kolaylaştıran ve konforu artıran birçok teknoloji Platinum Edition'da standart olarak yer alıyor. Bunlar arasında Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) bulunan adaptif havalı süspansiyon, otomatik karartmalı dış aynalar, Porsche Dynamic Light System Plus'a (PDLS Plus) sahip LED matris ana farlar, panoramik cam tavan, geri görüş kameralı Park Assist ve hibrit modellerde 7,2 kW şarj gücü sağlayan yerleşik bir AC şarj cihazı bulunuyor. Platinum boyalı 21 inç Exclusive Design Sport jantlar, siyah spor egzoz uçları, karartılmış camlar, siyah (parlak) yan cam çerçeveleri ve Exclusive Design stop lambaları şık ve dinamik bir görünüm sunuyor.

Panamera Platinum Edition, özel platin renkli detaylarıyla dışarıdan kolaylıkla ayırt edilebiliyor: ön tekerleklerin arkasındaki hava çıkış çıtaları, arkada Porsche logosu ve model ismi ile hibrit modellerde, yan kısımda 'e-hybrid' logosu. Ayrıca, 20 inç Platinum Panamera Style jantlar da opsiyonel olarak sunuluyor.

İç mekanda lüks donanımlar

İç tasarımda da lüks donanımlar görülmeye devam ediyor. GT spor direksiyon simidi ve hıza duyarlı direksiyon, şerit değiştirme asistanı, konforlu erişim özellikli yumuşak kapanan kapılar, hafıza paketli 14 yönlü elektrikli ayarlanabilir konforlu ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, BOSE® Surround Ses sistemi, siyah renkli işlemeli alüminyum iç mekan paketi ve koltuk başlıklarında Porsche arması. Buna ek olarak, iç mekanda ayırt edici özellikler ön plana çıkıyor: kapı eşiği korumalarında siyah renkte işlemeli alüminyum kullanılırken, Platinum Edition logosu da göze çarpıyor. Ayrıca, tüm Platinum Edition modellerinde gösterge panelinde bir analog saat standart olarak bulunuyor.