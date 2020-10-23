Huawei ile Porsche Design iş birliğinin yeni ürünü Porsche Design Huawei Watch Gt 2 tanıtıldı.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, serinin en üst düzey üyesi olan Porsche Design Huawei Watch Gt 2, Huawei'nin yenilikçi teknolojisi ile Porsche Design'ın saf ve işlevsel tasarım felsefesinin bileşiminden oluşuyor.

Yüksek hızlı süper otomobil tasarımını örnek alan modern bir titanyum gövdeye sahip akıllı saatin, ikonik Porsche Design logosu bulunuyor. Ürün, kullanıcıların kolayca söküp takabilecekleri bir mat yüzey için titiz bir kumlama işlemiyle cilalanan titanyum bağlantı kayışı ile birlikte geliyor.

Porsche Tasarım simgesi ile vurgulanan Huawei'nin yeni titanyum tokası, saati takıp çıkarma işlemini hızlı ve kolay hale getiriyor. Ürün; birinci sınıf, çizilmeye karşı dayanıklı, günlük kullanım ve açık hava etkinlikleri için ideal olmasıyla öne çıkıyor.

Porsche Design'ın ikonik kırmızı çemberine sahip iki dijital kurma kolu, saatin yenilikçi ve üst düzey üretimini kanıtlıyor. Kullanıcılar, hafif bir dokunuşla çeşitli ayarları ve yapılandırmaları kolayca keşfedebiliyor.

Saatin kadranları keskin ancak estetik görünümde. Klasik ve her zaman açık saat yüzü, satin bilekte zarif bir şekilde durmasına izin veriyor. Hem saatin ibreleri hem de rakamları bir bakışta okunabiliyor. İkonik analog kadranı dijital çağa taşıyan e-pure saat kadranı "daha az, daha çoktur" felsefesini benimsiyor.