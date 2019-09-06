Son Dakika Haberleri: Porsche elektrikli otomobil pilleri için Çinli CATL ile görüşüyor
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Porsche elektrikli otomobil pilleri için Çinli CATL ile görüşüyor

1 saat önce

Kısa bir süre sonra yeni elektrikli modeli Taycan'ın piyasaya sunmaya hazırlanan Porsche, otomobil pillerinin tedariği için Çinli CATL şirketiyle iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Porsche elektrikli otomobil pilleri için Çinli CATL ile görüşüyor, System.String[]

Çin'de gazetecilere açıklama yapan Porsche Araştırma ve Geliştirme Müdürü Michael Steiner, CATL ile görüşmelerin iyi gittiğini söyledi…

Elektrikli otomobil alanına yaptığı yatırımları hızlandıran Porsche, otomobil pillerini ÇinliContemporary Amperex Technology'den (CATL) temin etme konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Porsche Araştırma ve Geliştirme Müdürü Michael Steiner, Çin'in Fuzhou kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisi ve CATL arasındaki görüşmeleri "iyi gidiyor" sözleriyle özetleyerek şirketin üretim seviyesini övdü.

Bloomberg'de yer alan haberde, Porsche'nin ebeveyni olan Volkswagen'nin tedarikçi olarak zaten CATL'yi seçtiğini belirtilerek "Bu listeye Porsche'nin eklenmesiyle CATL rakiplerine karşı üstünlük sağlamış olacak" denildi.

Porsche'nin Çin'den sorumlu yöneticisi Jens Puttfarcken ise aynı toplantıda yaptığı açıklamada, otomobil üreticisinin Tesla'nın Çin'de yüzde 10'luk araç vergisinden muaf olduğuna vurgu yaparak, kendilerinin de 2020 yılında Taycan modeliyle bu muafiyetten yararlanabileceklerini söyledi. Puttfarcken açıklamalarını "Çinli yetkililerle yoğun bir şekilde çalışıyoruz" sözleriyle tamamladı.

Porsche yeni elektrikli otomobili Taycan'ı kısa bir süre önce ilk kez Çin'de denemişti. Test sürüşü 26 Nisan 2018'de açılan ve Asya'da ilk, dünya genelinde ise altıncı sırada yer alan Shangai'deki Porsche Deneyim Merkezi'nde yapılmıştı. Merkez, 5.5 kilometrelik Shanghai Uluslararası Yarış Pistine doğrudan erişimi sağlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Porsche, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54 Kaynak: Bültenler
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