Porsche Karbondioksit Emisyonunu İndirdi

CARMEDYA -
Porsche
, 2014 yılından bugüne araç başına düşen karbondioksit emisyon miktarını yüzde 75'ten fazla düşürdü.
Porsche, son 5 yıl içerisinde sürdürülebilirlik konusunda
büyük bir ilerleme kaydetti ve araç başına düşen karbondioksit emisyonunu yüzde
75'ten fazla azalttı."Porsche markası olarak çevre ve iklimin korunması
konusundaki sorumluluklarımızın farkındayız." diyen Porsche AG Üretim ve
Lojistik Yürütme Kurulu Üyesi Albrecht Reimold, "Araçlarımızı daha da
çevre dostu hale getirmek için devamlı olarak iyileştirme çalışmaları
yürütüyoruz.Porsche'nin yaptığı büyük küçük birçok girişim, şirketin tüm
faaliyet alanlarında ekolojik sürdürülebilirliklerinin adım adım
iyileştirilmesini sağlayacak genel bir konsept oluşturuyor." diye konuştu.
Amaç Karlı büyüme
Alman spor otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz yıla
kıyasla bir kez daha artış gösteren teslimat adetleri, gelirleri ve çalışan
sayısı ile yeni bir rekora imza attı. 2018 yılı satış gelir artışı yüzde 16,6
olarak kaydedildi. Reimold, "Karlılığı tek başına hedef olarak görmüyoruz.
Karlılık, şirketlerin etkili şekilde sorumluluk üstlenebilmesi, sürdürülebilirlikleri
için sadece temel bir ön koşul. Ancak ekonomik, sosyal ve ekolojik eksenler
birbirleriyle paralel olduğunda gerçekten başarılı olabiliriz." şeklinde
konuştu. Ekonomik başarılarına ek olarak ölçülebilen sürdürülebilirlik alanında
da bir ilerleme kaydedebilmek adına Porsche, "Üretimde Çevresel Etkinin
Azaltılması" konusunu kendisi için performans göstergesi olarak
belirliyor. Karbondioksit emisyonları ve enerji tüketimine ek olarak genel
tatlı su tüketimi ve kullanılan uçucu organik bileşik (UOB) miktarı da bu
konuya dahil göstergelerdendir. Porsche 2014 yılına kıyasla üretimde yüzde 34
daha az çözücü kullanmış, araç başına su tüketimini yüzde 20 azaltmıştır.
Porsche, yenilenebilir enerjiyle üretiyor
Porsche'nin yalnızca beş yıl kadar kısa bir süre içerisinde
karbondioksit emisyonunu yüzde 75 gibi ciddi bir oranda azaltabilmesi, her
şeyden önce yenilenebilir kaynaklardan edinilen TÜV sertifikalı enerjiyi
tutarlı şekilde kullanabilmesiyle elde edilmiş bir sonuçtur. Porsche, 2017
yılında en yüksek ekolojik standartlara uygun yenilenebilir enerjiyle üretim
yapmaya başlamıştır. Ayrıca değer zincirindeki çevreye olan etkiyi azaltmak
için Porsche'nin
Almanya
içerisindeki demir yolu lojistiği de artık iklime
zarar vermiyor.
"Sıfır Etkili Fabrika" vizyonu
"Sürdürülebilirlik, birçok bireysel unsurun bir
toplamıdır." diyen Albrecht Reimold şunları da ekliyor: "İlk tam
elektrikli spor otomobilimiz Taycan, sonbaharda üretim hattından çıkacak.
Taycan'ın fabrikadaki tüm üretim süreci karbonsuz olacak. Hedefimiz, Sıfır
Etkili Fabrika yaklaşımıyla gelecekte herhangi bir ekolojik ayak izi
bırakmamak." Herhangi bir çevresel
etki olmadan yapılan bu üretim farklı eylemler temelinde yerine getiriliyor.
Kaynak ve malzeme verimliliğinin yanı sıra bu sürece çevreyi kirletici maddeler
ve iklimin korunması gibi başlıklarla üretimin kentsel iklim üzerindeki
etkileri de dahildir. Porsche'nin üretim tesislerindeki tasarımın
sürdürülebilirliğine verdiği büyük önem, Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi
(DGNB) tarafından belgelendi: Porsche, Zuffenhausen üretim tesisi
"Platinum" ödülünü alan ilk şirket oldu.
Kendi kendini temizliyor
Porsche, Zuffenhausen'daki yeni Taycan fabrikasının
inşasında da öncü bir rol üstleniyor. Azot oksitleri emebilen bir yüzey
teknolojisi ilk defa fabrikanın titanyum dioksitle kaplı alüminyum kaplı
cephelerinde kullanılıyor. Bu kaplama bir katalizör görevi görüyor ve gün ışığı
ile havadaki düşük neme maruz kaldığında emilen kirletici partikülleri su ve
nitrat gibi zararsız maddelere dönüştürüyor. İlk pilot projesinde Porsche,
yaklaşık on park yeri büyüklüğüne denk gelen 126 metrekarelik bir alanda yüksek
teknolojili azot oksit emici, on ağacın yaptığı işi gören cepheyi test ediyor.
Sürdürülebilirlik kendini amorti ediyor
Kaynak verimliliğine katkı sağlayan ve çevre üzerindeki yükü
azaltan sayısız birçok tedbir, maliyetlerin azaltılmasına da yardımcı oluyor.
Bu işlem geleneksel aydınlatma teknolojilerinin LED lambalarla değiştirilmesi,
tamirhanede talebe göre kontrol edilen egzoz havası sistemlerinin kullanılması
ve boya atölyesindeki atık ısının kullanılmasıyla başlayarak hidrolik iş
basamaklarının yerine elektromekanik üretim teknolojilerinin kullanımına kadar
gidiyor. Son tedbirle birlikte Zuffenhausen'daki tamirhanede yalnızca
perçinleme işinde her yıl 11.544 kWh enerji tasarrufu sağlanıyor.
Sürdürülebilirlik, Porsche'de iş yerine ulaşım için de
geçerli
Porsche, artan çalışan sayısının aynı zamanda trafik
kirliliğinin de artmasına neden olmasını engellemek için bir sistem geliştirdi.
Şirket tarafından sağlanan bir toplu taşıma bileti ile
Stuttgart
bölgesinde
çalışan tüm personelinin ince toz uyarısı verilmesi durumunda ücretsiz bir
şekilde toplu taşıma kullanmasını sağlıyor. Kapsamlı bir park yeri yönetim
sistemi sayesinde de boş park yerleri kolaylıkla belirlenebiliyor. Porsche
TwoGo araç paylaşım uygulaması, çalışanların çabuk ve pratik bir şekilde işe
aynı aracı paylaşarak gitmeleri için gerekli planlamaları yapmalarını sağlıyor.
Ayrıca "mobil çalışmanın" başlatılmasıyla birlikte Porsche, yalnızca
yeni iş modellerine kapısını açmış olmayacak, aynı zamanda en yoğun saatlerde
trafiği de azaltmak için destek verecek.
The post Porsche karbondioksit emisyonunu indirdi appeared first on Carmedya.