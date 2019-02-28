Porsche Otonom Sürüş Çalışmalarına Başladı

Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start up firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test sahası oluşturdu ve otonom sürüş testlerini başlattı.

Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start up firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test sahası oluşturdu ve otonom sürüş testlerini başlattı.



Sürücüsüz otomobil teknolojileri alanında uzmanlık sahibi olan Berlin merkezli Kopernikus Automotive işle ortaklık kuran Porsche, araçların park edildikleri yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom olarak gitmesini sağlamayı amaçlıyor.



Porsche atölyesinde Otonom Sürüş Proje Müdürü olan Alexander Haas, "Otonom sürüş sistemleri birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde bir devrim yaratacak. Fakat bugün mevcut teknolojik olanakları kullanarak iş süreçlerini çok daha etkili ve verimli hale getirebiliyoruz" dedi.



Proje, tam otonom ve destekli sürüşün yanı sıra satış sonrası teknolojileri alanından uzmanlar tarafından 100 gün boyunca Kopernikus Automotive ile yürütülecek.



Otomobiller atölyeye gerçek anlamda otonom bir şekilde sürülmeden önce, sanal bir temsil için atölye ortamı da dahil olmak üzere test sahasının oluşturulması ve bu sanal yapının yapay bir sinir ağını eğitmek üzere kullanılması ilk adımı oluşturuyor. Söz konusu yapı, bir milyondan fazla sanal kilometre boyunca test sürüşleri yapıyor ve gerçek verilere dayanarak bağımsız bir öğrenme sürecinden geçiyor. Kullanım senaryosu, son olarak gerçek koşullar altında test ediliyor.



Satış Sonrası Departmanı Ürün Nüfuz Birim Müdürü Thomas Eckert, "Ekibimiz atölyede test ortamında otonom sürüş deneyimi yaşayacak. Onların geribildirimlerinden öğrenecek çok şey olduğuna inanıyoruz" dedi



Yapay zeka teknolojisinin yalnızca otomobilin oryantasyonunu sağlaması değil, bağımsız bir biçimde nesneleri tespit edip yerini belirleyerek yol çizmesi, projenin amacını oluşturuyor. Test sürüşünün pratik uygulama aşamasında emniyeti sağlamak için kapsamlı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirler arasında saatte yedi kilometrelik hız limiti uygulaması ve insan sürücü kullanılması da yer alıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

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