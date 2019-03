Porsche Suv Ailesine Yeni Seçenek: Cayenne Coupé

Porsche, yeni SUV modeli Cayenne Coupe'yi tanıttı. Model dinamik hatları diğer Cayenne modellerinden ayrılıyor.







Porsche, SUV ailesini yeni Cayenne Coupé ile genişletti.

Yeni modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka

tasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka bölüm

ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin hatlar bulunuyor.



Dik eğimli tavan hattı



Daha dinamik proporsiyonlarla tasarım unsurları birleşerek

yeni Cayenne Coupé modeline zarafet kazandırıyor. Arkaya doğru inen çok daha

dik tavan hattı Modelin daha dinamik görünmesini ve sınıfındaki en spor

görünüşlü model olmasını sağlıyor. Ayrıca Coupé'nin dikkat çekici silüetini

vurgulayan tavan spoiler'ı ile bu etki destekleniyor. Ön cam ve A sütunu, 20 mm

kadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne'de olduğundan daha alçak bir

görünüm kazandırıyor. Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracın

omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlıyor.

Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakın

görünmesini sağlıyor.







Adaptif tavan spoiler'ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif

aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Otomobil Coupé tavan spoiler'ı

Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka

spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetine

uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm

genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı

anda verimliliği yükseltiyor.



Sabit camlı panoramik tavan



Otomobil standart olarak sunulan 2,16 metrekarelik sabit

camlı panoramik tavanla görücüye çıkıyor. 0,92 metrekarelik cam alan yolculara

müthiş bir hissiyat sağlarken, entegre stor perde güneş ışıkları ve soğuğa

karşı koruma sağlıyor. Hatları rötuşlanan karbon tavan da talep edilmesi

halinde Coupé modelinde opsiyonel olarak sunulan seçenekler arasında. Orta

kiriş, tavana Porsche 911 GT3 RS modeline benzeyen bir spor otomobil özelliği

ekliyor. Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup, bu paketler

içinde aynı zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GT

Tasarım jantlar, klasik damalı kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve iç

tasarımda karbon ve Alcantara vurguları bulunuyor. Cayenne Turbo Coupé özelinde

pakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.







Dört spor koltukla yolda konfor



Modelde standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor.

Önde yeni entegre koltuk başlıkları olan sekiz yönlü spor koltuklar büyük bir

rahatlık ve en iyi seviyede yanal destek sağlıyor. Coupé standart olarak arkada

iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ile donatılıyor.

Alternatif olarak Cayenne modellerinde standart bir özellik olarak sunulan arka

konfor koltukları herhangi bir ek masraf olmaksızın talep edilebiliyor. Arka

koltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta

yolculuk ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavan

boşluğu kalmasını sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım için

ideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1.540 litreye çıkıyor.



Fotografie: Rossen Gargolov – www.rockyphotography.de

Postproduction: Wagnerchic – www.wagnerchic.com



Turbo süperşarjlı iki motor seçeneği



Cayenne Coupé üçüncü model ailesi birçok teknik özellik ile

öne çıkıyor. Bunların arasında güçlü sürüş sistemleri; yenilikçi şasi

sistemleri; dijital gösterge, çalışma konseptleri ve kapsamlı online iletişim

sistemleri bulunuyor. Altı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik

piston hacmiyle Cayenne Coupé 340 HP (250 kW) değere ve 450 Nm'lik azami torka

ulaşıyor. Sport Chrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0'dan 100 km/s'ye 6,0

saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 saniyeye

düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cayenne Turbo

Coupé, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm'lik

azami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupé 0'dan 100

km/s'ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s'lik azami hıza ulaşıyor.



