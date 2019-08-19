Porsche Taycan 24 saatte 3.425 kilometre yol kat etti

Taycan, prototipi 4 Eylül'deki dünya prömiyeri öncesi İtalya'nın Nardò kentindeki yüksek hız pistinde 24 saat içinde 3 bin 425 kilometre yol yapmayı başardı. Taycan, pistte 195 ila 215 km/sa arasında bir hızda test edildi. Hava sıcaklığının 42, pist sıcaklığının ise 54 dereceyi gördüğü test ile Taycan piyasaya sürülmeden önce uzun mesafedeki performansını bir kez daha kanıtlamış oldu. Dayanıklılık testi, Taycan'ın hızlı şarj molaları ve pilot değişimleri için verdiği aralar haricinde kesintisiz gerçekleştirildi. Testte altı Porsche test pilotu yer aldı. Dayanıklılık testi ile sıcak hava testinin bir parçası olarak kalite güvencesi testi de yapıldı.

Taycan Ürün Gamı Başkan Yardımcısı Stefan Weckbach, "Nardò'da elde edilen sonuç eşsiz 800 volt teknolojisinin ve yüksek olgunluk seviyesinin avantajlarını gözler önüne seriyor. Yıl sonunda piyasaya sürülmeden önce Taycan, dünya çapında altı milyon kilometreden fazla yol kat etmiş olacak" dedi.

800 volt sistemi

Taycan 800 voltluk bir sistemle çalışan tamamen elektrikli ilk otomobil. 919 Hybrid'in Le Mans 24 Saat Yarışını üç kere üst üste kazanmasını sağlayan bu teknoloji şimdi seri üretime geçiş yapıyor. 800 volt teknolojisi istikrarlı yüksek performansı mümkün kılıyor, şarj süresini kısaltıyor ve kablo ağırlığı ile paketleme boşluğunu azaltıyor. Nardò Teknik Merkezi'nde yapılan dayanıklılık testi sürüşünde Porsche Engineering Group GmbH tarafından geliştirilen 800 voltluk yüksek güçlü şarj istasyonları kullanıldı.

Taycan'ın sofistike termal yönetim sistemi de Nardò'da kendisini kanıtladı. Termal yönetim sistemi, yüksek voltajlı unsurların soğutulması ve ısıtılmasına yönelik yüksek verimliliğe sahip, akıllı bir sistem etrafında şekilleniyor. Bu aşırı ısıdan kaynaklanan güç kayıplarının önüne geçerken, otomobilin şarj istasyonuna geldiği anda şarjın en verimli şekilde tamamlanmasına imkan tanıyacak sıcaklığa ulaşılmasını sağlıyor.

Porsche'nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili

Dayanıklılık, yeni Porsche Taycan'ın rüşdünü ispatladığı tek konu değil. Otomobilin elektrikli güç aktarma mekanizması kısa aralıklarla birkaç kez hızlanıldığında dahi tam motor gücüne ulaşılabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca Taycan, Temmuz ayının sonunda seri üretim öncesi 0 km/sa'ten 200 km/sa'e üst üste 26 kez çıkmayı başardı. Zamanlı sürüşlerde elde edilen ortalama hızlanma süresi 10 saniyenin altındaydı. En hızlı ve en yavaş hızlanmalar arasındaki fark sadece 0,8 saniyeydi.