Porsche Taycan 4S EV modelini duyurdu

Porsche orta seviye Taycan 4S EV modelini duyurdu

Donmuş Metalik Mavi renkli mid-range orta seviye elektrikli Taycan…



Porsche Taycan'ın Turbo ve Turbo S modellerine şahit olduk ancak şirketin daha fazla model planları olduğu ortaya çıktı. Bunlardan en yenisi elektrikli spor otomobillere orta seviye sürüm yeni alternatif olacak Taycan 4S modeli oldu.



420kW (630 beygirlik bir güce eşit) 500kW'lık Turbo, 560kW'lık Turbo S modeline göre daha mütevazi kalıyor.



Porsche 4S'in 79.2 ve 93.4 kWh'lik iki pile sahip olacak modelin diğer modellere göre daha hafif ve güzel performansa sahip olacağını belirtiyor. Sıfır'dan yüz km'ye 3.5 saniyede çıkıyor.



Say hello to the newest Taycan member, the Taycan 4S. Available in two battery sizes, the third derivative of the sports saloon offers up to 420 kW (571 PS). What's your reaction to the 4S in Frozenblue Metallic? #Porsche #Taycan #Taycan4S #FrozenBlueMetallic _ Taycan 4S with Performance battery: combined electrical power consumption 24.6 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km// Taycan 4S with Performance battery Plus: combined electrical power consumption 25.6 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km



Porsche (@porsche)'in paylaştığı bir gönderi (13 Eki, 2019, 3: 01ös PDT)



Turbo modeline benzeyen 4S 800 voltluk şarj sistemi için benzer donanımları kullanıyor. Şirket frozen blue metalic – donmuş metalik mavi rengi ile tanıtımını yaptı.



Elbette açıklanan fiyatlar pek ucuz sayılmaz. 4S 103.800 dolar. 93.4 kWh'lik performans battery plus paketli olanı 110.380 dolar.

Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modellerinin 150.900 dolar ve 185.000 dolarlık rakamları yanında oldukça makul fiyatları var.



