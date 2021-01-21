Porsche Taycan ailesine yeni üye - Son Dakika

Porsche, tamamen elektrikli ilk spor otomobil modelleri Taycan Turbo S, Taycan Turbo ve Taycan 4S'ten sonra şimdi de yeni arkadan itişli Taycan versiyonunu pazara sundu.

İki farklı batarya seçeneği bulunan yeni versiyonun standart performans bataryası 300 kW (408 PS) güç sağlarken, performans plus bataryası seçeneği 350 kW'a (476 PS) kadar güç üretebiliyor.

79,2 kWh ve 93,4 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesine sahip otomobil, her iki kapasitede de sıfırdan 100 km/sa hıza 5.4 saniyede çıkabiliyor ve 230 km/sa maksimum hıza ulaşıyor. Taycan'ın bu yeni versiyonu batarya kapasitesine göre, 431 ila 484 kilometreye kadar menzil sunuyor. Her iki batarya da yüzde 5 şarj seviyesinden yüzde 80'e 22,5 dakikada ulaşabiliyor. Yani yaklaşık 100 kilometrelik menzil için gerekli enerjiye sadece 5 dakikada ulaşılabiliyor.

Yenilikçi elektrik motoru ve dinamik performans

Taycan'ın yeni versiyonu ailenin diğer üyeleri gibi etkileyici hızlanma, spor otomobillere özgü çekiş gücü sunuyor. Arka aksı üzerinde, aynen Taycan 4S modelinde olduğu gibi 130 mm'lik bir uyarımlı senkron motor bulunan yeni modelde, 600 amperlik darbe kontrollü bir invertör de bulunuyor.

Arka aksta ayrıca iki vitesli bir şanzıman da yer alıyor. Öne çıkan özellikleri arasında aerodinamik yapısı ile yeni modelin 0,22'den başlayan sürtünme katsayısı değeri, düşük enerji tüketimi ve dolayısıyla uzun mesafe menzil konularında önemli katkı sağlıyor. Model bu sayede 265 kW değerinde bir enerjiyi geri kazanabiliyor.

Porsche DNA'sı ile sade dış tasarım

Porsche tasarım DNA'sı Taycan ailesinin yeni üyesinde de karşımıza çıkıyor. Yeni Taycan, yüksek konturlu kanatları sayesinde önden bakıldığında alçak ve geniş görünüyor. Silüeti, arkaya doğru eğimli sportif tavan çizgisiyle şekillenirken, çok iyi detaylandırılmış yan bölümleri de karakteristik özellikler barındırıyor. Yeni arkadan itişli Taycan'ın ayırt edici özellikleri arasında aerodinamik olarak optimize edilmiş 19 inç Taycan Aero jantları ve siyah fren kaliperleri bulunuyor. LED farlar standart olarak sunulurken siyah renkteki ön alt panelin, yan eşiklerin ve arka difüzörün Taycan 4S modeli ile aynı olduğu görülüyor.

Geleceğe yönelik bir iç tasarım

Taycan'ın yepyeni bir mimariyle tasarlanan ve tasarımda yeni bir dönemin başlangıcının sinyallerini veren kokpiti, ailenin yeni üyesinde de göze çarpıyor. Gösterge panelinin kavisli hattı, ön paneldeki en yüksek noktayı oluşturuyor. Kokpitteki diğer unsurlar arasında, merkezi bir 10,9 inç bilgilendirme ve eğlence ekranı ve ön yolcu için opsiyonel olarak sunulan yolcu ekranı yer alıyor. Kısmi deri iç mekan ve sekiz yönlü ayarlanabilir elektrikli ön koltuklar ise Taycan'da standart olarak sunulabiliyor. Otomobilde önde 84 litre ve arkada 407 litreye varan iki bagaj bölmesi bulunuyor. Taycan aynı zamanda geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan yenilikçi iç mekan sunarak, elektrikli spor otomobilin sürdürülebilir konseptinin de altını çiziyor.

Merkezi ağ bağlantılı şasi sistemleri

Porsche, Taycan şasisi için merkezi olarak ağa bağlı bir kontrol sistemi kullanıyor. Porsche, 4D Şasi Kontrolü entegre edilmiş tüm şasi sistemlerini eş zamanlı olarak analiz ve senkronize ediyor. Taycan'ın hem standart çelik yaylı süspansiyonu hem de üç odacıklı teknolojiye sahip isteğe bağlı uyarlanabilir havalı süspansiyonu, PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) elektronik amortisör kontrol sistemi ile destekleniyor. Adaptif havalı süspansiyon ayrıca bir Smartlift işlevi ile sunuluyor. Bu, Taycan'ın yol tümsekleri veya garaj yolları gibi belirli yinelenen yerlerde sürüş yüksekliğini otomatik olarak yükseltecek şekilde programlanmasına imkan sağlıyor. Smartlift, ayrıca otoyol yolculuklarında otomobilin yüksekliğini, verimlilik ve sürüş konforu arasındaki mümkün olan en iyi uyum için ayarlayabiliyor.

Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi

Taycan model ailesi büyüyor

Taycan model ailesine yeni katılan modelin mart ayı sonunda Türkiye'de de satışa sunulacağını belirten Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "2020 yılında 303 adet Taycan aracın teslimatını gerçekleştirdik. Bu sayede 2020 yılı Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulan Porsche Taycan, 3 ay gibi kısa bir sürede en çok satılan tamamen elektrikli spor otomobil olmuştur. 2021 yılının ilk çeyreğinde Taycan'ın aileye katılan yeni modelini de Türkiye'de satışa sunmayı planlıyoruz." dedi.

Taycan modeline hizmet verebilmek için tüm Porsche yetkili satıcıları ve servislerinde eğitim ve yatırım hazırlıklarını tamamladıklarını, Porsche müşterilerinin evinde ve iş yerlerinde araçlarını şarj etmelerine olanak sağlayacak şarj istasyonu kurulumları için 280 adet lokasyona ön kontrol işlemleri gerçekleştirdiklerini aktaran Eskinazi, "Ayrıca, Porsche Orta ve Doğu Avrupa bölgesine hizmet verecek olan Batarya Onarım Merkezi'nin Doğuş Oto Kartal'da hizmet vermesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Kullanıcılarımızın şarj noktalarına ulaşımlarını kolaylaştırmak için de şarj istasyonu kurulumlarına yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2021 yılında marka olarak hedefimiz Türkiye'de toplam 190 adet şarj cihazına ulaşmak olacak." diye konuştu.