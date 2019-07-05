Porsche Taycan Çin'de ilk kez piste çıktı

Porsche Taycan ilk resmi demo turlarını Şanghay'da bulunan Porsche Experience Center (Porsche Deneyim Merkezi) pistinde gerçekleştirdi. Kamuflajlı Taycan prototipi, Çin'in ardından, İngiltere ve Amerika'yı ziyaret ederek üç haftalık bir süreç içinde üç farklı kıtada üç defa görücüye çıkacak.

Şanghay'da Porsche Carrera Cup Asya pilotlarından Li Chao Taycan'ın direksiyonuna geçti. Li Chao, "Porsche için alışılmış olan olağanüstü performansın, Taycan'ın geliştirilmesinde de açık bir hedef olduğuna şüphe yok. Bunu daha en başında hissedebiliyorsunuz." dedi. Özellikle direksiyon hakimiyetinden etkilenen Li Chao, "Sportiflikten taviz vermediği halde şaşırtıcı bir konfora sahip olan yeni Taycan'ın şasisi bir spor otomobilin yol tutuşu ile bir sedanın uzun mesafe konforunu başarıyla birleştiriyor. Alçak ağırlık merkezinin yanında, arka akstan yönlendirme de hayati bir rol oynuyor. Taycan virajlara daha kontrollü giriyor ve yol tutuşu oldukça yüksek."diyor.

0'dan 100 km/sa hıza 3,5 saniyede çıkıyor

Azami hızı 250 km/s'in üzerinde olan yeni Taycan 0'dan 100 km. hıza 3,5 saniyeden az bir sürede çıkarken 200 km/sa hıza ulaşması için ise 12 saniyeden az bir süre yeterli oluyor. Taycan potansiyelini diğer duraklarında da farklı şartlarda sergilemeye devam edecek. Goodwood Hız Festivalinin parçası olarak 4-7 Temmuz arasında Hill Run'da ve 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde New York'ta düzenlenecek ABB FIA Formula E Championship sezon finalinde boy gösterecek. Direksiyonun başında bu kez ünlü pilotlar kez Mark Webber ve Neel Jani olacak.

6 milyon kilometre yol

Taycan Eylül ayında dünya prömiyerini kutlarken yaklaşık altı milyon km. yol testi de yapmış olacak. Porsche'de, elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora sahip spor otomobillerin geçtiği aynı sert test programından geçmek zorunda. Bu program, üstün performansını test etmenin yanı sıra her türlü iklim koşulunda daima sınırsız günlük kullanılabilirlik testlerini de içeriyor.

Ekstrem şartlar altında aküyü şarj etmek veya güç aktarma organlarının ve iç mekanın sıcaklığını kontrol etmek gibi hayli zorlu görevler elektrikli modeller için test edilen ekstra özelliklerdir.

Porsche Deneyim Merkezi Şanghay

26 Nisan 2018'de açılan ve Asya'da ilk, dünya genelinde ise altıncı sırada yer alan Porsche Deneyim Merkezi, 5.5 kilometrelik Şanghay Uluslararası Yarış Pistine doğrudan erişimi sağlıyor, araçla piste üç saatlik mesafede 300 milyon kişi yaşıyor.Kaygan pist, off-road pisti, hidrolik kaydırma tertibatı ve dinamik sürüş alanına sahip 1.4 kilometrelik yol tutuş modülü sürücülere araç dinamiklerini kavramaları için olanak sunuyor.