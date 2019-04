Porsche Taycan Son Testlerine Çıkıyor

CARMEDYA - Yıl sonunda piyasaya sürülmesi planlanan Porsche Taycan, satışa sunulmadan önce son testlerini gerçekleştiriyor.Porsche'nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan,seri üretime girmeden önceki son test sürüşlerini tamamlamak üzere. Taycan,Kuzey Kutup Dairesi'nin yalnızca birkaç kilometre uzağındaki İskandinavya 'dakarlı ve buzlu yollardaki sürüş dinamiklerine dair potansiyelini ortayakoyuyor. Porsche mühendisleri aynı anda Güney Yarımküre'de yaz mevsimiyaşanırken sıcak hava koşullarındaki sürüş potansiyelini de ortaya koyuyor. Güney Afrika 'da düzenledikleri performans testlerinin yanı sıra, devamlıperformans ve yeniden üretilebilirlik açısından son geliştirmeler detamamlanıyor. Dubai 'de sıcak iklime dayanıklılık çalışmaları ve ekstremkoşullar altında bataryanın şarj testlerini yürütüyorlar. Bu kapsamlı testlerinyürütüldüğü dünya çapındaki 30 ülkede görülen sıcaklık değerleri -35 ile 50derece arasında değişiklik gösteriyor.Zorlu testlerPorsche elektrikli spor otomobiller, içten yanmalı motorasahip spor otomobiller ile aynı zorlu test programlarından geçmek zorunda. Butest programlarında üstün performans sergilenmesine ek olarak tüm iklimkoşullarında günlük kullanıma tam uygunluk sağlanması da yer alıyor. Bataryanınekstrem koşullarda şarj edilmesi, sürüş sistemi ve iç alanın sıcaklık kontrolügibi zorlayıcı özellikler, elektrikli modellere dair yeni bakış açılarıgetiriyor. Diğertipik Porsche geliştirme hedeflerinin arasında devre performansı,çoklu hızlanma ve günlük kullanıma uygun bir menzil bulunuyor.Nordschleife'de sanal sürüşTest uzmanları, dijital prototipler kullanarak dijital testaşamasından kapsamlı bulgular elde etmeyi başarmıştır. Mevcut durumda yenimodelin kasası, sürüş aksamı, şasisi, elektrik aksamı ve genel olarakotomobilin tasarlanması ve bunların birlikte nasıl çalıştığını da gösterensimülasyonlar için bilgisayarlar kullanılıyor. Taycan modelinin sanalprototipleri toplamda on milyonu aşkın dijital kilometre kat etti.Seki dakikanın altında Araç geliştirme mühendisleri devre performansını testedebilmek için yolun en başında Taycan'ı Nürburgring Nordschleife çevresindebir sürüş simülasyonunda test etmeye başladı. Bu süreçte mühendisler, 20,6kilometrelik Nordschleife pistinin (zamanlanan mesafe) çevresini sekizdakikanın altında tamamlamak üzere önemli bir rolü olan elektrik enerjisiyönetimi konusuna odaklandı.Dünya çapında 20 binden fazla potansiyel alıcıİlk kez Eylül ayında Frankfurt IAA Fuarı'nda tanıtılacak ve yıl sonunda piyasaya sunulacak olan Porsche Taycan için ön sipariş sistemine kayıt olarak depozito ödeyen 20 bini aşkın ciddi potansiyel alıcı bulunuyor. Taycan, 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyeden çok daha kısa bir sürede erişiyor ve menzili 500 kilometreyi aşıyor*. Otomobilin 800-V mimarisi, lityum iyon bataryanın yalnızca dört dakika içinde yeniden şarj edilerek 100 kilometre sürüş mesafesine yetecek kadar enerji sağlıyor*. (*NEDC verilerine göre).Taycan test sonuçlarına göre en çarpıcı veriler:Kat edilen toplam mesafe: İki milyonu dayanıklılık testinden oluşan yaklaşık altı milyon kilometreÜlkeler: ABD Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Finlandiya 'nın da aralarında bulunduğu toplam 30 ülkeSıcaklık: -35 ile 50 derece Selsiyus arasında değişiklik gösteren sıcaklıklarNem: % 20-100 arasıİrtifa: Deniz seviyesinin 85 metre altından 3.000 metre üstüne kadarŞarj döngüleri: Dünya çapında çeşitli şarj teknolojileri kullanarak yapılan 100.000'i aşkın döngüGeliştirme ekibi: Yaklaşık 1.000 test sürücüsü, teknisyen ve mühendisThe post Porsche Taycan son testlerine çıkıyor appeared first on Carmedya.