Porsche ve TAG Heuer'den stratejik iş birliği - Son Dakika

Porsche ve İsviçreli lüks saat üreticisi TAG Heuer stratejik bir marka iş birliği altında güçlerini birleştirdi.

Ürün geliştirmenin yanı sıra otomobil yarışlarında da birlikte yer alacak iki premium markanın ortak ilk ürünü ise TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph oldu.

Porsche'nin TAG Heuer ile uzun sürelere dayanan bir dostluğu bulunduğunu belirten Porsche AG Satış ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Detlev von Platen, "Stratejik bir ortaklık kapsamında yeni adımlar attığımız için çok mutluyum. İki markada en çok sevilen şeyleri bir araya getiriyor, ortak bir tutku yaratıyoruz: özgün miras, heyecan verici spor organizasyonları, eşsiz yaşam deneyimleri ve hayallerin hayata geçirilmesi. Her iki marka için de eşsiz, büyülü anlar yaratma yönünde çaba gösteriyoruz. Artık her adımı birlikte atmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

TAG Heuer ve Porsche'nin ortak bir tarih ve değerlere sahip olduğunu söyleyen TAG Heuer CEO'su Frédéric Arnault ise, "En önemlisi, aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Porsche gibi, bizler de özümüzde daima yüksek performans arayışı içindeyiz. Bu ortaklıkla, TAG Heuer ve Porsche, onlarca yıllık yakın temastan sonra nihayet resmi olarak bir araya geldik. Hem markalarımız hem de ürünlerimize tutkulu olan müşteriler ve hayranlar için eşsiz deneyimler ve ürünler ortaya koyacağız" diye konuştu.

İki tarih, bir tutku

Yarım asırdan fazla bir süredir hikayeleri kesişen iki şirketin mirasları da benzerlik gösteriyor. Edouard Heuer ve Ferdinand Porsche, birçok alanda birçok konu özelinde öncülerdi. Heuer, ürettiği ilk kronograf ile, Porsche ise tekerlek içi yeni bir elektrikli motorla, 11 yıl arayla ödül kazandı: Heuer, 1889'da onurlandırıldı, bu yeniliğe sahip ilk Lohner-Porsche Electromobil, 1900'de Paris'teki fuarda sergilendi.

Günümüz ortaklığının gerçek mihenk taşları ise, markaların kurucularının ikinci nesilleri oldu. Ferdinand Porsche'nin oğlu Ferdinand Anton Ernst ya da bilinen adıyla "Ferry", babasının mühendislik ofisine 1931 yılında 22 yaşındayken katıldı ve 1948 yılında ailenin adını taşıyan otomobil markasını kurdu. Birkaç yıl içinde, Porsche adı, 1954 Carrera Panamericana yarışında alınan şampiyonluk da dahil olmak üzere, tüm dünyadaki pist yarışlarıyla özdeşleşmeye başladı. Şu andaki en güçlü spor otomobilinin motorunun 'Carrera' olarak adlandırılması da bu başarıların onuruna yapılmıştır.

Edouard Heuer'in büyük torunu Jack ise, ailesinin şirketine onlarca yıl liderlik etti ve 1963 yılında, ilk Heuer Carrera kronografını yarattı. Jack Heuer, ilk kare çehreli, suya dayanıklı otomatik kronograf saati olan Heuer Monaco'nun geliştirilmesinden de sorumluydu. Bu model, hem Monaco Grand Prix yarışıyla, hem de Porsche'nin 911 modeliyle, 1968'den 1970'e kadar peş peşe üç yılda kazandığı, Prensliğin ünlü Monte Carlo Rallisi'yle hatırlanıyor.

TAG-Turbo MotorMcLaren ekibi için Porsche tarafından yapıldı

Heuer, TAG Group'a satışı ile 1980'lerin ortasında TAG Heuer oldu. Şu anda, Porsche ve TAG Heuer, McLaren ekibinin peş peşe üç F1 dünya şampiyonluğu kazanmasını sağlayan TAG Turbo Motorunu ortaklaşa geliştirdi ve üretti: 1984'te Niki Lauda ile, 1985 ve 1986'da Alain Prost ile. 1999'da Porsche ve TAG Heuer arasındaki ilişki Porsche Carrera Kupası ve Süper Kupa yarışmalarından beri daha da güçlendi, bunları Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takip etti. Porsche, 2019'da unvan ve zamanlama ortağı olarak TAG Heuer ile kendi Formula E takımını oluşturdu, bu da daha güçlü ve geniş kapsamlı bir iş birliğinin başlangıcı oldu.

Yeni sportif ortaklıklar

İkinci yılında, TAG Heuer Porsche Formula-E takımı artık Dünya Şampiyonası için mücadele edecek. Porsche'nin tamamen elektrikli yarış otomobili 99X Electric'in direksiyonunun başında, pilotlar André Lotterer ve yeni takım arkadaşı Pascal Wehrlein olacak. Porsche, dayanıklılık organizasyonlarında uzun zamandır fark yaratıyor ve GT Takımı, TAG Heuer ile birlikte yaklaşan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na (WEC) hazır. Dönüm noktası yılı, dünya çapında tek marka kupa serisi olan Porsche Carrera Cup'ın on versiyonunda bir dizi ortaklığı da kapsayacak.

Gerçek yarışların yanı sıra TAG Heuer, Porsche TAG Heuer Esports Süper Kupası'nı destekleyerek sanal yarışlara da katılıyor. Bununla birlikte, saat markası, Porsche'nin "klasik" organizasyonlarında ve ralli yarışlarında küresel ortak olarak yer alıyor.

Üstelik her iki marka da tenis ve golfe olan güçlü tutkularını paylaşıyor. Ana tenis organizasyonu, Stuttgart'taki Porsche Tennis Grand Prix'dir. 1978'de başlayan bu organizasyona Porsche 2002'den bu yana destek veriyor. TAG Heuer, kendi kategorisinde defalarca en popüler turnuva olarak adlandırılan organizasyona, saat ve kronograflar için resmi bir ortak olarak eşlik edecek. Porsche, golfte 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde en geleneksel turnuvalardan biri olan Porsche European Open'ın isim sponsoru. Bu yıl, TAG Heuer burada ilk kez ortak olarak yer alacak.

Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi

Porsche ve TAG Heuer

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi "Doğuş Grubu çatısı altında bulunan Porsche ve TAG Heuer markaları olarak global ortaklık anlaşması sonrasında Türkiye'de de lokal iş birliği projelerine imza atmak üzere hazırlıklarımıza başladık. Aynı çatı altında bulunuyor olmanın avantajını Doğuş Grubu içi farklı iş birlikleri ile marka tutkunlarına yaşatacağız." dedi.

The TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph

Carrera ismi, nesiller boyu Porsche ve TAG Heuer ile ilişkilendirildi bu nedenle ilk iş birliği yaratıcı ürünü olması tesadüf değil. İki markanın mirasına bir övgü niteliğindeki yeni kronograf, birlikte neler yapabileceklerini ilk bakışta gösteriyor ve Porsche ve TAG Heuer evrenlerinin kusursuz bir karışımı olarak, ikisinin de karakteristik özelliklerini ve mükemmelliğini yansıtıyor.

Porsche'nin hafızalarda yer eden yazısı çerçevede görülüyor ve özgün yazı tipi de endeksler için kullanılıyor. Aynı zamanda tarihi Heuer modellerini de anımsatan, kırmızı, siyah ve gri Porsche renkleri saatin her tarafına dahil edilmiş ve şeffaf kristal kutunun arkasındaki net ekranda, Porsche'nin ünlü direksiyon simidine duyulan aşkla yeniden tasarlanan salınımlı kütle bulunuyor.

Kadranda ise özellikle bu saat için yaratılan asfalt efekti yola olan tutkuyu ifade ediyor, rakamlar ise Porsche spor otomobillerinin göstergesine gönderme yapıyor. Saat, Porsche'nin iç mekanını da yansıtan, lüks deriden imal edilen yenilikçi dikişlere sahip yumuşak bir kayış veya modern yarış tasarımını yansıtan birbirine geçmeli bir bilezikle birlikte sunuluyor. Saatin merkezinde ise 80 saatlik etkileyici güç rezervi ile Caliber Heuer 02 üretim mekanizması yer alıyor.