Son Dakika Haberleri: Almanya'da sıcak saatler: Lüks otomobil üreticisi Porsche'ye baskın
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Almanya'da sıcak saatler: Lüks otomobil üreticisi Porsche'ye baskın

2 saat önce

Porsche'ye ait büro ve bazı mali müşavirlere ait evlere 'Rüşvet ve görevi kötüye kullanma' iddiaları nedeniyle baskın yapıldığı bildirildi.

Almanya'da sıcak saatler: Lüks otomobil üreticisi Porsche'ye baskın, System.String[]

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine baskın düzenlendiği ifade edildi.

BELGELER İNCELENMEK ÜZERE SAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Açıklamada, Stuttgart Şirket Denetleme Dairesinden bir yetkilinin devam eden vergi denetimi sırasında, şirketin vergi danışmanına gizli bilgiler verdiği ve bunun karşılığında haksız kazanç elde ettiği suçlaması bulunduğu vurgulandı.

Baden Württemberg eyalet polisi ile yapılan baskında bazı belgelere el konulduğu ve incelenmek üzere savcılığa götürüldüğü belirtildi.

HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Bild gazetesinde yer alan haberlerde de Porsche'nin eski iş yeri temsilcisi Uwe Hück hakkında haksız kazanç elde ettiği iddiaları bulunduğu ve evine yapılan baskınlarda Hück'ün kazanç belgelerinin incelendiği iddia edildi.

Haberde Hück dışında 5 kişi hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:52 Kaynak: AA
Almanya, Porsche, Dünya
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