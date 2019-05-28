Son Dakika Haberleri: Porsche'ye baskın
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Porsche'ye baskın

1 saat önce

Alman otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla baskın yapıldı.

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Alman otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla baskın yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:18 
Porsche, Ekonomi
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