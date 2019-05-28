Porsche'ye baskın
1 saat önce
Alman otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla baskın yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:18
Alman otomobil üreticisi Porsche
'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla baskın yapıldı.
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