Porsche
'den SUV ailesine yeni gövdesiyle Cayenne
Coupe!
Porsche, Yeni SUV modeli Cayenne Coupe'yi tanıttı. Yeni Cayenne Coupe dinamik hatları ve özel tasarım detaylarıyla diğer Cayenne modellerinden ayrılıyor. Yeni Cayenne Coupe, 340 HP
ve 550 HP gücünde turbo süperşarjlı iki farklı motor seçeneğiyle Mayıs ayından itibaren yollarda olacak.
Porsche, SUV ailesini yeni Cayenne Coupe ile genişletti. Yeni Cayenne modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka tasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin hatlar bulunuyor.
Dik eğimli tavan hattı
Daha dinamik proporsiyonlarla özel tasarım unsurları birleşerek yeni Cayenne Coupe modeline zarafet kazandırıyor. Arkaya doğru inen çok daha dik tavan hattı Cayenne Coupe'nin daha dinamik görünmesini ve sınıfındaki en spor görünüşlü model olmasını sağlıyor. Ayrıca Coupé'nin dikkat çekici silüetini vurgulayan tavan spoiler'ı ile bu etki destekleniyor. Ön cam ve A sütunu, 20 mm kadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne'de olduğundan daha alçak bir görünüm kazandırıyor. Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracın omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlıyor. Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakın görünmesini sağlıyor.
Adaptif tavan spoiler'ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Yeni Cayenne Coupe tavan spoiler'ı Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetine uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı anda verimliliği yükseltiyor.
Sabit camlı panoramik tavan
Yeni Cayenne Coupé standart olarak sunulan 2,16 metrekarelik sabit camlı panoramik tavanla görücüye çıkıyor. 0,92 metrekarelik cam alan yolculara müthiş bir hissiyat sağlarken, entegre stor perde güneş ışıkları ve soğuğa karşı koruma sağlıyor. Hatları rötuşlanan karbon tavan da talep edilmesi halinde Coupé modelinde opsiyonel olarak sunulan seçenekler arasında. Orta kiriş, tavana Porsche 911 GT3 RS modeline benzeyen bir spor otomobil özelliği ekliyor. Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup, bu paketler içinde aynı zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GT Tasarım jantlar, klasik damalı kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve iç tasarımda karbon ve Alcantara vurguları bulunuyor. Cayenne Turbo Coupé özelinde pakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.
Dört spor koltukla yolda konfor
Yeni Cayenne Coupe'de standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor. Önde yeni entegre koltuk başlıkları olan sekiz yönlü spor koltuklar büyük bir rahatlık ve en iyi seviyede yanal destek sağlıyor. Coupé standart olarak arkada iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ile donatılıyor. Alternatif olarak Cayenne modellerinde standart bir özellik olarak sunulan arka konfor koltukları herhangi bir ek masraf olmaksızın talep edilebiliyor. Arka koltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta yolculuk ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavan boşluğu kalmasını sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım için ideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1.540 litreye çıkıyor.
Turbo süperşarjlı iki motor seçeneği
Cayenne Coupé üçüncü model ailesi birçok teknik özellik ile öne çıkıyor. Bunların arasında güçlü sürüş sistemleri; yenilikçi şasi sistemleri; dijital gösterge, çalışma konseptleri ve kapsamlı online iletişim sistemleri bulunuyor. Altı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik piston hacmiyle Cayenne Coupé 340 HP (250 kW) değere ve 450 Nm'lik azami torka ulaşıyor. Sport Chrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0'dan 100 km/s'ye 6,0 saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 saniyeye düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cayenne Turbo Coupé, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm'lik azami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupé 0'dan 100 km/s'ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s'lik azami hıza ulaşıyor.
Zengin donanım yelpazesi
Ön sipariş toplanmaya başlanan Yeni Porsche Cayenne
Coupé, Mayıs sonundan itibaren Porsche Merkezleri'nde olacak. Yeni modelin zengin standart donanımları arasında hıza duyarlı Elektrik Destekli Direksiyon, 20 inçlik alüminyum jant, önde ve arkada geri vites kamerası ile Park Asistanı, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve Sport Chrono Paketi yer almaktadır.