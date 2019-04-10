Porselen ve Resim Sanatının Buluşması Büyükçekmece'de Gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi yeni hizmet döneminin ilk sergisini Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi yeni hizmet döneminin ilk sergisini Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.



Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmeni Meral Ezel, Nazan Göktaş, Yavuz Deniz ve öğrencilerinin hazırladığı 'Porselen ve Resim Sergisi' vatandaşların ilgi odağı oldu.



"Sizlerin sayesinde kültür ve sanat şehri olduk"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin gerçekleştirdi. Şahin, "Buradaki her bir eser el emeği göz nuru. Eğitmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük emek vermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükçekmece sizler sayesinde kültür ve sanat şehri oldu. Bizleri bu güzel eserlerle buluşturan halk akademisi eğitmenlerimizin ve öğrencilerinin emeğine sağlık" ifadesini kullandı.



Porselen ve Resim Sergisi 13 Nisan Cumartesi gününe kadar Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde sergilenmeye devam edecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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