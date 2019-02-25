Son Dakika Haberleri: Porsuk 1' Operasyonunda 4 Zanlı Adliyede

Porsuk 1' Operasyonunda 4 Zanlı Adliyede

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce kentte kumar oyununun engellenmesine yönelik düzenlenen 'Porsuk 1' adlı operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Porsuk 1' Operasyonunda 4 Zanlı Adliyede, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce kentte kumar oyununun engellenmesine yönelik düzenlenen 'Porsuk 1' adlı operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat tarihinde saat 07.00 sıralarında 'kumar oynamak', 'kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından elde edilen yasa dışı gelirlerle ilgili olarak "Porsuk 1" operasyonu gerçekleştirilmişti. Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet farklı çap ve markada ruhsatsız tabanca, 66 adet farklı çaplarda tabanca fişekleri, 3 adet el telsizi, kumar malzemeleri poker masası, poker fişleri, tombala kartları ve topları ile suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda belge ve doküman ele geçirilmişti. Yapılan operasyonda yakalanan 22 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:13 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa
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