Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavrularını AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika

Odunpazarı İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi ekiplerine teslim edilen köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla köpek yavrularını bulundukları yerden kurtardı.

Eskişehir 'de, Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavruları, AKUT Eskişehir ekibi tarafından kurtarıldı.

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