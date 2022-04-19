Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı

19.04.2022 12:20
Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Eskişehir'de belirlenemeyen bir nedenden dolayı Porsuk Çayı'na düşen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de belirlenemeyen bir nedenden dolayı Porsuk Çayı'na düşen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Cadde üzerindeki köprünün yakınında bekleyen H.O. (34), henüz belirlenmeyen nedenden ötürü suya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kadını sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı
Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı
Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı

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Porsuk çayı, Yunus Emre, Eskişehir, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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