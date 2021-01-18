- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı - Son Dakika

- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı

18.01.2021 15:03

- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşün bir vatandaş, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşün bir vatandaş, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Eskişehir'de oturan Ayhan Çelik (40), öğle saatlerinde Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Köprübaşı mevkiinden geçen bölümüne düştü. Çelik'in suya düştüğünü gören çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, polis aracında bulunan kurtarma halatını Çelik'e uzattı. Suyun içinde halatı beline bağlayan Çelik, yukarı çekilerek kurtarıldı.

Soğuk hava nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri titreyen Çelik'i bere ve atkılar ile ısıtmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Suya nasıl düştüğü öğrenilemeyen düşen talihsiz vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı
- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı
- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı
- Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı

Porsuk çayı, Ayhan Çelik, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Porsuk Çayı'na düşen vatandaş halatla kurtarıldı - Son Dakika


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