PORSUK ÇAYI'NDA 6 KEMİK BULUNDU - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de haklarında ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 kişinin bulunması için Porsuk çayında yapılan arama çalışmalarında 6 kemik parçası bulundu. Dün ölü bulunan ve kentte 'Seviyorum Recep' lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'ın cenazesi de toprağa verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, bir süre önce ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve kendilerinden haber alınamayan kaynak ustası evli, 2 çocuk babası Mehmet Yerebakan (60), Hikmet Biçer (71) ve Bayram Koçak'ın (43) Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin yanı sıra çalışmalara AFAD, AKUT, Odunpazarı Arama Kurtarma, Büyükayı, Dorlion Arama Kurtarma gibi sivil arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

6 KEMİK BULUNDU

Bugün devam eden arama çalışmalarında Porsuk çayının su akışı kesilirken, ekipler yürüyerek çay zeminin de ellerindeki demir çubuklarla aramalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarında ekipler, Porsuk çayının farklı noktalarında 6 kemik parçası buldu. Kemiklerin insan ya da hayvan kemiği olup olmadığının yapılacak incelemelerin ardından tespit edileceği belirtildi.

'RECEP DAYI' TOPRAĞA VERİLDİ

Porsuk çayı üzerindeki bir köprünün altındaki beton bölümde ölü olarak bulunan ve Eskişehir'de 'Recep dayı' ile 'Seviyorum Recep' lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çocukları tarafından hastane morgundan teslim alınan Recep Yıldız Sakarya-2 Caddesi'ndeki Çolak Sadık Camii'ndeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Yıldız'ın yakınları, gazetecilerin cenazeden görüntü almasına izin vermedi. Eskişehirliler Recep Yıldız'a sosyal medya üzerinden yüzlerce başsağlığı mesajı yayınlayıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları ve videoları paylaştı.