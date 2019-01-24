Son Dakika Haberleri: Porsuk Çayı'nda Aranan Kayıp Şahsın Cesedine Ulaşıldı

Porsuk Çayı'nda Aranan Kayıp Şahsın Cesedine Ulaşıldı

1 saat önce

Porsuk Çayı'nda aranan kayıp şahsın cesedine ulaşıldıESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendisinden iki gündür haber alınamayan şahsın Porsuk Çayı'nda cesedine ulaşıldı.

Porsuk Çayı'nda aranan kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendisinden iki gündür haber alınamayan şahsın Porsuk Çayı'nda cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgilere göre, yakınlarının Kadir Öztürk için verdiği kayıp ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahsın elinde bir çanta ile son olarak Porsuk Çayı kıyısında görüldüğü tespit edildi. Aramalarını bu çevrede yoğunlaştıran ekipler, Öztürk'ün suya düşme ihtimaline karşı arama çalışmalarını genişletti. UMKE, DAK, AKUT ve Eskişehir İtfaiyesi ekipleri tarafından dün başlatılan arama/tarama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Arama faaliyetlerinin daha kolay yapılması için Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaltılırken bugün de çalışmalara devam edildi.
Ekipler suların yaklaşık 1,5 metre azalmasının ardından, çantanın bulunduğu yerin 100 metre uzağında Öztürk'ün cesedine ulaştı. Uzun uğraşlar sonucunda bota alınan Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:20 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kadir Öztürk, Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa
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