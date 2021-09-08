Üye Girişi
Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı - Son Dakika

Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı

08.09.2021 15:46

Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları devam ediyor Çalışmalar meraklı bakışlar arasında devam ediyor Eskişehir'de haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı'nda yapılan çalışmalar devam ederken bulunan 6 parça kemik incelenmek...

Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı

Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar meraklı bakışlar arasında devam ediyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı'nda yapılan çalışmalar devam ederken bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Eskişehir'de aileleri tarafından haber alınamayarak kayıp başvurusu yapılan ve uzun zamandır aranan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Uzun zamandır kayıp olan Hikmet Biçer (71), Bayram Koçak ve Mehmet Yerebakan isimli vatandaşların bulunması için gerçekleştirilen çalışmalar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince yürütüldü.

Suları çekilen Porsuk Çayı'nda ekiplerin yaptığı aramalarda telefon, drone, kamera, bisiklet, koltuk gibi eşyalar bulunurken, çok miktarda çöp çıkarıldı. Ayrıca çalışmalarda, 6 parça da kemik bulundu. Bulunan kemikler, insana ait olup olmadığı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kemiklerin bulunduğu bölgelerde ise çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Porsuk Çayı boyunca yayılan ekiplerin yaptığı çalışmalar, vatandaşların meraklı bakışları altında devam ediyor. Bazı vatandaşların ise içeceklerini alıp arama çalışmalarını seyretmesi dikkatleri çekti.

Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı
Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı
Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı
Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı

Arama Kurtarma, Porsuk çayı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi 16:16 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum 16:09 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 15:58 Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı 15:46 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız 15:02 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı 14:41 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak 14:23 Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Sakarya'da vatandaşlar tarafından 13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
16:15 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
16:05 Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi
15:45 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı
15:34 Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi         
16:17
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bordro oyunu! İşçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bordro oyunu! İşçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor         
16:14
Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu         
16:05
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı         
15:40
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor         
14:34
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 16:29:45. #1.13#
SON DAKİKA: Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement