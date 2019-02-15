Son Dakika Haberleri: Porsuk Çayı'nda Ceset Bulundu

Porsuk Çayı'nda Ceset Bulundu

15 dakika önce

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda bir erkek ceset bulundu.

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Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda bir erkek ceset bulundu.

Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda ceset gören Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, itfaiye ekiplerinden de destek alarak cesedi sudan çıkardı.

Üzerinden cep telefonu ve boş cüzdan çıkan ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin, 17 Ocak'ta Porsuk Çayı'na düşen ve birkaç gün yürütülen arama çalışmalarında ulaşılamayan kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:03 Kaynak: AA

Eskişehir, Porsuk, Güncel
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