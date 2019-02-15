Son Dakika Haberleri: Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'nda temizlik yapan belediye görevlilerince üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'nda temizlik yapan belediye görevlilerince üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. Yeni Mahalle Suboyu Sokak'tan geçen Porsuk Çayı'nda, sabah saatlerinde, tekneyle temizlik yapan belediye çalışanları, suda erkek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, suya girerek, cansız bedeni çıkardı. Üzerinden cep telefonu ve boş cüzdan çıkan kişi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin, 17 Ocak'ta aynı bölgede Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edilen ve birkaç gün yürütülen arama çalışmalarında bulunamayan kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:45 Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, Eskişehir, Porsuk, Güncel
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