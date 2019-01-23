Porsuk Çayı'nda Kayıp Arama Çalışmaları
1 saat önce
Eskişehir'de dün kaybolan ve yapılan bütün aramalara rağmen bulunamayan şahsın en son görüldüğü Porsuk Çayı bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.
Eskişehir'de dün kaybolan ve yapılan bütün aramalara rağmen bulunamayan şahsın en son görüldüğü Porsuk Çayı bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre dün sabah saat 05.30'dan beri kendisinden haber alınamayan Kadir Ö. (52) için ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Bütün aramalara rağmen bulunamayan şahsın en son Porsuk Çayı'nın geçtiği Porsuk bulvarı Nilay sokak civarında görülmesi üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Porsuk kenarına çok sayıda polis ekibinin yanı sıra UMKE, DAK ve AKUT'tan arama kurtarma görevlileri geldi.
Kayıp şahsın Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimaline karşı su seviyesinin düşmesi için Porsuk Çayı'nın üst kapakları kapatıldı. Tülomsaş ile Köprübaşı bölgesine kadarki bölgede suyun bir metre seviyesi düşmesi planlandığı belirtildi. Suyun istenilen seviyeye düşmesinin ardından su altı ekiplerinin bölgede arama tarama çalışmaları yapacağı belirtiliyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
Annesini Boğarak Öldüren ve Drenaj Çukuruna Atan Yaşlı Adam, 10 Yıl Sonra Yakalandı
Bursa'da Su Fiyatlarına Yüzde 10'luk Üçüncü İndirim
Ferhat'ın Deldiği Dağdan 2 Bin Yıl Sonra Amasya'ya Su Getirilecek
Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor