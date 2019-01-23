Son Dakika Haberleri: Porsuk Çayı'nda Kayıp Arama Çalışmaları

Porsuk Çayı'nda Kayıp Arama Çalışmaları

1 saat önce

Eskişehir'de dün kaybolan ve yapılan bütün aramalara rağmen bulunamayan şahsın en son görüldüğü Porsuk Çayı bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.

Porsuk Çayı'nda Kayıp Arama Çalışmaları, System.String[]
Eskişehir'de dün kaybolan ve yapılan bütün aramalara rağmen bulunamayan şahsın en son görüldüğü Porsuk Çayı bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre dün sabah saat 05.30'dan beri kendisinden haber alınamayan Kadir Ö. (52) için ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Bütün aramalara rağmen bulunamayan şahsın en son Porsuk Çayı'nın geçtiği Porsuk bulvarı Nilay sokak civarında görülmesi üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Porsuk kenarına çok sayıda polis ekibinin yanı sıra UMKE, DAK ve AKUT'tan arama kurtarma görevlileri geldi.

Kayıp şahsın Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimaline karşı su seviyesinin düşmesi için Porsuk Çayı'nın üst kapakları kapatıldı. Tülomsaş ile Köprübaşı bölgesine kadarki bölgede suyun bir metre seviyesi düşmesi planlandığı belirtildi. Suyun istenilen seviyeye düşmesinin ardından su altı ekiplerinin bölgede arama tarama çalışmaları yapacağı belirtiliyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Sabah, Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa
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