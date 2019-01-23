Son Dakika Haberleri: Porsuk Çayı'nda Kayıp Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Porsuk Çayı'nda Kayıp Arama Çalışmaları Devam Ediyor

2 saat önce

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde kaybolan şahsı, en son görüldüğü Porsuk Çayı bölgesindeki arama çalışmaları hala devam ediyor.

Porsuk Çayı'nda Kayıp Arama Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Eskişehir'de dün sabah saatlerinde kaybolan şahsı, en son görüldüğü Porsuk Çayı bölgesindeki arama çalışmaları hala devam ediyor.

Alınan bilgilere göre dün sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan Kadir Ö. (52) için polis ekipleri arama çalışması başlattı. MOBESE kameralarından şahsın elinde bir laptop çantası ile son olarak Porsuk Bulvarı Nilay Sokak üzerinden görüldüğü tespit edildi. Çayın kenarında yapılan aramada laptop çantasını bulan ekipler, Kadir Ö.'nün suya düşme ihtimaline karşı arama çalışmalarını genişletti. Porsuk kenarına çok sayıda polis ekibinin yanı sıra UMKE, DAK ve AKUT görevlileri geldi. Daha kolay bir arama yapılabilmesi için Porsuk Çayı'nın üst kapakları kapatılırken, su seviyesinin azalması beklenildi. Daha sonra kayık ile birlikte aramaya başlayan ekipler, öncelikle çayın kenarlarını ve belirlenen yerler kontrol edildi. Bölgede yapılan aramada şahsa ulaşamayan ekipler, çalışmalarına devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Polis, Eskişehir, Sabah, Porsuk, 3. Sayfa
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