Porsuk Çayı'nda poşette ölü köpek bulundu (2) - Son Dakika

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışması sırasında pitbull cinsi köpeğin poşette ölü bulunmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, bu olayın takipçisi olup, her türlü yasal başvuruyu yapacaklarını belirterek, "Bu insanlık dışı olayın takipçisi olacağız. Suya poşet içinde atılan ve ilk incelemelerde yüzünde yaralar tespit edilen köpeğe detaylı otopsi yapılması ve bu canın ölümüne sebebiyet verenlerin bulunmasını talep ediyoruz. Her türlü yasal başvurumuzu yapacağız. Hayvanlara eziyet, şiddet ve ölüme ağır cezaların gelmesi şarttır. Yasada cezalar ağırlaştırılmadıkça bu katliamların sonu gelmeyecektir. Meclisi göreve davet ediyorum" dedi.