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Porsuk Çayı'nda teknelerle Fener Alayı geçidi

3 saat önce

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün gece Porsuk Çayı'nda Fener Alayı geçit programı düzenlendi.

Porsuk Çayı'nda teknelerle Fener Alayı geçidi, System.String[]

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün gece Porsuk Çayı'nda Fener Alayı geçit programı düzenlendi.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Eskişehir'in kent merkezini ikiye ayıran Porsuk Çayı'nda vatandaşların da yoğun katılımıyla Fener Alayı geçidi gerçekleştirildi. Porsuk Çayı'nı Adalar mevkiine bağlayan Köprübaşı girişindeki sularda başlayan programda okunan coşkulu şiirler vatandaşlardan büyük alkış aldı.


Porsuk Çayı'nda tekne ve gondollarla Köprübaşı mevkiinden Adalar bölgesine doğru hareket ederek başlayan Fener Alay geçidine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Porsuk Çayı kıyılarında büyük yığınlar oluşturdu. Adalar mevkiine gelindiğinde Mustafa Kamal Atatürk'e bestelenmiş parçaların çalındığı tekne ve gondollardan uzun süren ve desibel sınırlarını zorlayan havai fişek atışları gerçekleştirildi. Polisin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı geçit güzergahında bulunan Adalar bölgesindeki yürüyüş alanlarında yoğun kalabalık dolayısıyla adeta adım atılacak yer kalmazken, bazı vatandaşlar izdiham tehlikesi atlattı.


Marşlar eşliğinde sürdürülen Fener Alayı, program dahilinde okunan şiirlerle son buldu. - ESKİŞEHİR

Zafer Haftası, Eskişehir, Adalar, Porsuk, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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