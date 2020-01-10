Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle dondu - ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle dondu - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle dondu - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, soğuk hava nedeniyle dondu.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, soğuk hava nedeniyle dondu.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar indiği kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Porsuk'un üzeri buz tabakasıyla kaplandı. Çayın donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Bazı sürücülerin sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandığı gözlendi. Sokak hayvanlarının suların donması ve yiyecek bulmada zorlanması nedeniyle bazı vatandaşlar caddelere yiyecek ve su bıraktı.

Kentteki soğuk havanın birkaç gün daha süreceği öğrenildi.

Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle dondu - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Porsuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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