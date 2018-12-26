Son Dakika Haberleri: Porsuk Çayı Yer Yer Dondu

Porsuk Çayı Yer Yer Dondu

1 saat önce

Porsuk Çayı yer yer dondu Yaz aylarında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın bazı bölgeledi buz tabakası ile kaplandıESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi Porsuk Çayı'nın bazı...

Porsuk Çayı yer yer dondu
Yaz aylarında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın bazı bölgeledi buz tabakası ile kaplandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerde kısmen donmasına neden oldu.
Yurdun büyük bölümündeki soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Dün sabah başlayan ve öğle saatlerinden sonra etkisini arttıran yoğun kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde ısının düşmesi ile don olaylarının yaşanmasına neden oldu. Termometrelerin eksi 8 derecelere kadar düştüğü Eskişehir'de, yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın yüzeyinin yer yer buz tuttuğu görüntülendi. Porsuk çayı üzerinde oluşan buz tabakası, bazı yerlerde yoğunlaşırken, bazı yerlerde ise su akıntılarının devam ettiği gözlemlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa
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