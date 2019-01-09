Porsuk Çayı Yine Dondu
32 dakika önce
Eskişehir'de günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Porsuk Çayı'nın donmasına neden oldu.
Eskişehir'de günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Porsuk Çayı'nın donmasına neden oldu.
Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Günlerdir aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece iyice düşen hava sıcaklığı, don olaylarının yaşanmasına neden oldu. Gece eksi 13 dereceyi gösteren termometreler, sabah saatlerinde ise eksi 8'i gösterdi. Eskişehir'de yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın yüzeyinin yer yer donduğu görüldü. Buz tutan çay üzerinde serçe ve karabatak cinsi kuşların ise soğuk havaya rağmen beslenmelerinden vazgeçmediği görüldü. Porsuk Çayı üzerinde oluşan buz tabakasının bazı yerlerde yoğunlaştığı, bazı yerlerde ise akıntının devam ettiği gözlendi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:30 Kaynak: İHA
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor
AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu
Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi