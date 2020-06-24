Porsuk'ta kürekler yeniden çekiliyor - Son Dakika

Porsuk'ta kürekler yeniden çekiliyor

Porsuk'ta kürekler yeniden çekiliyor -Bot ve gondol turları yeniden başladı -Turlar, yarı kapasitede ve bütün hijyen kurallarına göre yapılıyor Tüm dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde ara verilen Eskişehir...

Porsuk'ta kürekler yeniden çekiliyor

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-Bot ve gondol turları yeniden başladı

-Turlar, yarı kapasitede ve bütün hijyen kurallarına göre yapılıyor

ESKİŞEHİR - Tüm dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde ara verilen Eskişehir Porsuk çayındaki bot ve gondol turları yeniden başladı.

Eskişehir'le adeta özdeşleşen, kentli veya kent dışından gelen turistlerin gözde etkinliklerinden biri olan Porsuk çayındaki gondol ve bot turları ölümcül Korona virüs nedeniyle bir süre ara verilmişti. Ancak ilkbahar aylarından başlayarak sonbaharına kadar yüzlerce turisti misafir eden bu gondol ve botlar duyurulan normalleşme süreci ile birlikte tekrar faaliyete geçti. Çalışılanlardan misafirlerine kadar herkesin özlediği turlar, virüs sebebiyle alınan dezenfekte ve diğer hijyenik önlemler çerçevesinde tekrar sevenleriyle buluşuyor. Denizin olmadığı Eskişehirlilere bir nebze de olsa Porsuk'tan kenti seyretme imkanı veren bu hizmete vatandaşlar da yoğun talep gösteriyor. Her turdan sonra dezenfekte olan ve sürekli temiz hava sirkülasyonu yapan botlar, misafirlerine oldukça steril bir ortam sunuyor. Bilet kesimi sırasında para alış-verişi sonrası mutlaka el dezenfektanı ve maske takma zorunluluğu getirildi. Alından tedbirler kapsamında ve yılbaşından sonra sularını tamamen boşaltarak temizlik yapılan porsuk, yeni açılan dönemle birlikte son baharın sonuna kadar ziyaretçileri ter temiz bir porsukla buluşturmaya devam edecek.

"Misafirler gönül rahatlığı ile binebilirler"

Uzun yıllardır Porsuk'ta bot kaptanı olarak çalışan ve yaşanan virüs nedeniyle ara verildiği süreçte mesleğini çok özlediği belirten Batur Avgın, yeni dönemde alınan tedbirleri hakkında konuştu. Kaptan Avgın, "2009 yılından beri bu işi yapıyorum. Severek çalışıyoruz. Misafirlerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Şehrimizi tanıtıyoruz. Ancak Korona virüs nedeniyle ortalama 3-3,5 aydır evde kapalı kaldık. Özlemişiz. Tabi her şeyin başı sağlıktır. Bundan sonrada inşallah bu virüs illetinden kurtuluruz. Burada hem kişisel temizlik ürünleri hem de her turdan sonra aracımıza dezenfektan sıkıyoruz. Ayrıyeten para alış-verişinden sonra el dezenfektanlarımız mevcut. Gönül rahatlığı ile gelebilirler. Teknelerimizin bütün camları açık oluyor. Havadar bir şekilde gidip geliyoruz. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız ve kişisel temizliğimize dikkat ettikten sonra inşallah bir şey olmaz" diye konuştu.

Ayrıca Kaptan Avgın, virüs yüzünden sezonun açılması gereken ilk günleri olan ilkbaharı kaçırdığı belirterek, "Genelde biz de bahar turizmi revaçta olur, ama ilkbaharı kaçırdık. Şimdi sonbaharda daha yoğun olacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi önce sağlık, önlemlerimizi aldıktan sonra gerisi kolay inşallah" diye aktardı.

Öte yandan, Korona virüs nedeniyle artık eskisi gibi botlar dolu taşımayacağı, tam kapasitesinin yüzde 50'sine kadar turist bindireceği de belirten Kaptan Avgın, tur fiyatlarında büyük yükseliş olmadığı de dile getirdi.

"Rahat bir şekilde bindik"

Uzun aradan sonra faaliyete başlayarak Porsuk'ta düzenlenen bot turuna katılan baba Gökhan Yiğit ve oğlu Çiner Yiğit, mutlu olduklarını dile getirerek kişisel temizliğine dikkat ederek gelen herkesi rahatlığı ile turlara katılabileceği belirtti. Gökhan Yiğit, "Uzun aradan sonran turların açılması güzel bir şey Eskişehir'imiz açısından. Temizlik yapılması ve bu süreçte çocuklarımızı evden çıkarıp gezdirebilmemiz yönünden değişiklik oluyor. Eskişehir'imizin zaten bu gondol ve kayık seferleri devam etmeli. Tabi temizlik önemli, böyle az yolcu ile devam edebilir. Temizliği de gayet güzeldi. İskelede beklerken gördük. Seyrettik. İnsanlar şuan da tedirgin, ama kişisel temizliğimize dikkat ettikten sonra sorun olmaz diye düşünüyorum. Biz oğlumla gezdik rahat bir şekilde buradan da evimize gideceğiz" diye aktardı.

Oğlu Çiner Yiğit ise, burada gelerek mutlu olduğu, rahatlıkta turunu tamamladığı belirtti.

Koronavirüs, Eskişehir, Porsuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:54 Kaynak: İHA

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