Porsuk'ta yok yok - Son Dakika

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Porsuk'ta yok yok

6 saat önce

Porsuk Çayı'nda kum tutma yapılarının bulunduğu alanda temizlik çalışmaları sürerken, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan manzara pes dedirttiEskişehir kent merkezinin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda suların çekilmesiyle birlikte iş makinelerinin yardımı ile başlayan temizlik devam ediyor.

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Porsuk Çayı'nda kum tutma yapılarının bulunduğu alanda temizlik çalışmaları sürerken, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan manzara pes dedirtti


Eskişehir kent merkezinin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda suların çekilmesiyle birlikte iş makinelerinin yardımı ile başlayan temizlik devam ediyor. Temizlik çalışmaları sırasında doğal güzellikleriyle Türkiye'nin turistik bölgelerinin başında gelen Eskişehir'in Porsuk Çayı'nda ortaya çıkan görüntüler ise vatandaşları şaşkına uğrattı. Çalışmalar neticesinde suların çekilmesiyle bisiklet, masa, sandalye, ofis koltuğu ve ayakkabı gibi duyarsızca çaya atılan çok sayıda eşya gün yüzüne çıktı. Oluşan çirkin görüntüler belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ortadan kaldırılmaya devam ederken, şehrin en işlek ve turistik bölgesindeki bu manzaralar konusunda vatandaşların daha bilinçli davranması için yetkililer uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Porsuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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