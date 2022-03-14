Porsuk'taki ilkbahar "donu" havadan görüntülendi - Son Dakika
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Porsuk'taki ilkbahar "donu" havadan görüntülendi

14.03.2022 12:26

Eskişehir'de ilkbaharda etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı, drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'de ilkbaharda etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı, drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'de dondurucu şartlarda geçen kış mevsiminin ardından başlayan ilkbahar mevsiminde de hava sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrediyor. Özellikle Aybar kar fırtınasıyla gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte, olumsuz hava koşulları günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin en önemli simgelerinden biri olan ve kış aylarında haftalarca buzu çözülmeyen Porsuk Çayı'nın yüzeyi, mart ayında da dondu. Soğuk havanın etkisiyle bir kısmı buzla kaplanan Porsuk, drone ile havadan görüntülendi. Buzun üzerinde görülen cam şişe, plastik atıklar ve araba güneşliği gibi malzemeler ise dikkat çekti. Çevrede yaşayan vatandaşlar buzda yürümenin tehlikeli olduğunu belirterek, macera tutkunlarına uyarılarda bulundu.

"BURASI YÜZÜLECEK, İÇİNE GİRİLECEK BİR SU DEĞİL"

Buzla kaplanan alanda yürümenin çok tehlikeli olduğunu ve ölümcül sonuçlar doğrulabileceğini belirten İsa Çuhadar, "Hava sadece eksi derecelerdeyken buzlanma oluyor. Onun dışında bir buzlanma yok. İnsanların veya hayvanların girmesi tehlikeli. Sonucu ölüme kadar varabilir. Gerekli uyarı yazıları var, belediye çalışanları ikaz ediyorlar ve bazen biz de ikaz ediyoruz. Burası yüzülecek, içine girilecek bir su değil. Ben bu suyun içinden şişe, koltuk, kanepe çıktığını gördüm. İnsanlarımızın suya karşı hassas olmaları gerekiyor. İlla bir polis, jandarma ya da bir belediye yetkilisinin gelip kontrol etmesine gerek yok. Biz, kendimiz kontrol etmemiz lazım. Vatandaşın çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

(Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü/ İHA)

Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi
Porsuk'taki ilkbahar donu havadan görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Porsuk'taki ilkbahar 'donu' havadan görüntülendi - Son Dakika


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