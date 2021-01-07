Port Akdeniz'den ihracatçıya yaklaşık 3 milyon lira lojistik destek - Son Dakika

Port Akdeniz'den ihracatçıya yaklaşık 3 milyon lira lojistik destek

07.01.2021 12:29
Port Akdeniz'den ihracatçıya yaklaşık 3 milyon lira lojistik destek, System.String[]

Port Akdeniz Antalya Limanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihracatçı firmalara önemli destekler sunulduğu, bu desteklerin bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Port Akdeniz Antalya Limanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihracatçı firmalara önemli destekler sunulduğu, bu desteklerin bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en fazla blok mermer ihracatı yapılan Antalya Limanı'nın ihracatçı şirketlerin özellikle salgın döneminde yaşadığı zorluklara karşı önemli destekler sunduğunu belirtti.

Port Akdeniz'in kampanyalar kapsamında şartları sağlayan tüm blok mermer ihracatçılarına finansal değeri 2 milyon liranın üzerinde doğrudan destek verildiğini anlatan Sert, "Geçici gümrüklü sahasında 750 bin tonun üzerinde blok mermere ücretsiz depolama hizmeti ile mermer ihracatçılarına yaklaşık 3 milyon lira değerinde lojistik katkıda bulunuldu. Liman işletmesi 2021'de de depolama hizmetine ilişkin tüm maliyetleri karşılamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Sert, tüm genel ve dökme kargo ithalat ve ihracatlarını desteklemek ve bölgenin kaynaklarının millet faydasına kullanılmasında katkı sağlamak için tonaj bazlı fiyat avantajları içeren yeni bir tarife skalası uygulandığını bildirdi.

Destek sayesinde bir önceki yıla göre genel kargo ve dökme kargo ihracatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandığını vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"Destekler bu yıl da devam edecek. Başta blok mermer ihracatçıları olmak üzere müşterilerimiz için destekler sunmaya devam ediyoruz. 2020 yılında sunduğumuz milyonlarca lira doğrudan destekle ihracatçılarımızın ve dış ticaretin yanında olduğumuzu gösterdik. Gerek istihdam gerekse döviz girdisi anlamında ülke ve bölge ekonomisine içinden geçtiğimiz zorlu dönemde derin bir nefes aldırdık. 2021'de de dış ticaretimizi birlikte büyüteceğiz."

Türkiye, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Port Akdeniz'den ihracatçıya yaklaşık 3 milyon lira lojistik destek - Son Dakika


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