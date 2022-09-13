Papua Yeni Gine, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biat ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Papua Yeni Gine, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biat ettiğini açıkladı

13.09.2022 11:52
Papua Yeni Gine, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biat ettiğini açıkladı

PORT Papua Yeni Gine, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a biat ettiğini bildirdi.

PORT Papua Yeni Gine, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a biat ettiğini bildirdi.

Başkent Port Moresby'da düzenlenen resmi törenlerde 3. Charles, Papua Yeni Gine Devlet Başkanı ilan edildi.

Törene Genel Vali Bob Dadae ve Başbakan James Marape'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Marape, burada yaptığı konuşmada 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi ve tahtın Kral 3. Charles'a geçtiğini kabul etmek için toplandıklarını vurgulayarak 3. Charles'a biatini açıkladı.

Başbakan Marape'nin Papua Yeni Gine'nin 47. bağımsızlık yıl dönümü olan 16 Eylül'de Charles ile görüşmesi bekleniyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biat ettiğini açıkladı - Son Dakika

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