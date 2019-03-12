Son Dakika Haberleri: Port Sudan Kültür Çarşısı Bölge Tarihi ve Kültürüne Işık Tutuyor - Port

Port Sudan Kültür Çarşısı Bölge Tarihi ve Kültürüne Işık Tutuyor - Port

1 saat önce

Sudan'ın turizm ve liman kenti Port Sudan'daki kültür çarşısı, duvarlarında bulunan resimlerle ziyaretçileri kültürel ve tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

ÖMER ERDEM - Sudan'ın turizm ve liman kenti Port Sudan'daki kültür çarşısı, duvarlarında bulunan resimlerle ziyaretçileri kültürel ve tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Çevre ve Turizm Bakanlığının bölge turizmine hareketlilik getirmek amacıyla inşa ettirdiği, 2017'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bekri Hasan Salih tarafından açılan çarşı ziyaretçilerini bekliyor.

Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan kentindeki çarşının duvarlarındaki resimler, firavunlar döneminden günümüze bölge tarihi, kültürü ve günlük hayata dair ipuçları veriyor.

Suk el-Bazaar da denilen 60 dükkanın bulunduğu çarşıda, deniz kabuğu, çeşitli deriler, toprak, yaprak ve bitki saplarından imal edilen el işi hediyelik ürünler satılıyor.

Çarşı esnafından Mahmud Ebu Talib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçi ve inek derisinden çanta ve cüzdan gibi tamamen el işi ürünler yaptığını, işlerinin iyi gittiğini söyledi.

Nil Nehri eyaletinden Faize Abdulkadir Emin, başkent Hartum'da Zekat Kurumu bünyesinde açılan kurslarda deri işleme, ayakkabıcılık, deniz kabuğu işleme ve örgü gibi eğitimleri tamamladıktan sonra yöresel takılar ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkanını açtığını anlattı.

Emin, 11 yıldır çok sayıda kültürel fuar ve etkinliğe katıldığını, Sudan'ın farklı kentlerinden ve yurt dışından ziyaretçileri olduğunu ifade etti.

Kuzey Kurdufan eyaletinden Radıyye Bint en-Nimr ile Nadiye Muhammed Ali de kendi ürettikleri inek ve yılan derisinden ayakkabılar, deniz kabuğundan takılar ve hediyelik eşyaları müşterilerin beğenisine sunduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Sudan, Güncel
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