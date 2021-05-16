Portakal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Portakal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Portakal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Portakal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 14:55
Portakal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Portakal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Turunçgil alerjisinin vücudunuzda dokunduğu yeri gözle görebilirsiniz.

Turunçgil alerjisinin vücudunuzda dokunduğu yeri gözle görebilirsiniz. Turunçgil kabuğuna alerjisi olan kişiler ise, turunçgil kabuğuna temas ettiği zaman kontakt dermatit belirtileri yaşar.

Portakal Alerjisi Nedir?

Portakal alerjisi, turunçgil alerjileri arasında sayılan bir alerji türüdür. Portakal alerjisi, anafilaksi olarak da isim verilen sistemik alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi tıbbi müdahale gerektiren bir acil durumdur ve bu durum yaşamı tehdit eden boyutlara ulaşabilir.

Portakal Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Alerjik reaksiyon, vücudunuzun bağışıklık sisteminin sizin için tehdit oluşturmayan maddelere karşı aşırı savunmasından dolayı ortaya çıkar. Bu maddeler ise, alerjen olarak tabir edilir. Bağışıklık sisteminiz bir alerjene tepki verdiği zaman bazı belirtiler ortaya çıkar. Çiğ turunçgillere karşı vücudun vermiş olduğu alerjik reaksiyonlar, bazen polen alerjisi olan kişilerde çapraz reaksiyon olarak da görülebilir. Bu nedenle turunçgillerin kabukları ile temas eden kişiler daha sonra alerjik reaksiyon yaşayabilir. Aynı zamanda, anafilaksi olarak isim verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilen turunçgil alerjisi vakaları da görülebilir.

Portakal Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Portakal Alerjisi Belirtileri

Portakal alerjisi, bazı kişilerde portakalın kabuğuna dokunduğunuz zaman kontakt dermatit belirtileri yaşayabilir. Alerjik kontakt dermatit, cildinizin bir alerjen ile temas ettikten sonra iltihaplı kimyasallar salgılanmasına yol açabilir. Portakal alerjisi, portakal yedikten sonra ya da portakal ile hazırlanmış bir içecek içtikten sonra ortaya çıkabilir. Portakal alerjisinin belirtileri lokal olarak görülür. Bazı kişilerde ise, çiğ meyvenin vücudunuza değmesi sonucunda alerji ortaya çıkabilir. Portakal alerjisi belirtileri;

Ciltte yanma

Ciltte kızarıklık

Kabarcıklar

Şişme

Kurumuş ve pul pul olmuş bir cilt

Aşırı kaşıntı

Turunçgil alerjisi, anafilaksi olarak sistemik alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksinin belirtileri ise;

Kurdeşen

Kızarmış cilt

Mide bulantısı, kusma ve ishal

Kan basıncında düşüş

Nefes almayı zorlaştıran boğazda ve ağızda şişlik

Astım

Portakal Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Portakal alerjisi, dudak, boğaz ve dilde karıncalanmaya yol açabilir. Bunun yanında dudak ve diş etlerinde kızarma ve hafif şişme olarak da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler oral alerji sendromunun belirtileridir. Bu sorunu yaşayan kişiler meyveleri pişirerek yiyebilirler. Yıllarca meyveyi yiyor olsanız da hayatınızın bir döneminde bu tarz bir alerjik reaksiyonla karşılaşabilirsiniz. Bu kişilerin, alerjiye neden olan besinlerden uzak durması gerekir. Bazı durumlarda ise tıbbi müdahale almanız gerekebilir.

Portakal Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Portakal alerjisi, yaşayan kişilerin çiğ turunçgillerden uzak durması gerekir. Meyve suyu satın alırken etiketine ve içeriğine çok dikkat etmeniz gerekir. Olgunlaşmamış ya da taze toplanmış turunçgillerden uzak durmanız gerekir. Olgunlaşmış turunçgiller, olgunlaşmamış olanlara göre daha çok tahrişe neden olabilir. Aynı zamanda narenciye kabuklarından ve tohumlarından olabildiğince kaçınmanız gerekir.

Dışarıda ve başka bir yerde yemek yerken mutlaka salatanın içinde ne olduğunu sormanız gerekir. Narenciye aroması kullanılan yapay olarak tatlandırılmış tatlandırıcılardan ve C vitamini takviyelerinden uzak durmanız gerekir. Turunçgiller çiğ olarak tüketildiği zaman alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Fakat bu ürünler pişirilerek tüketildiği zaman alerjik proteinleri etkisiz hale getirir. Bu nedenle bu besinleri pişirerek tüketmeyi deneyebilirsiniz. Turunçgiller yerine, sumak ve limon mine çiçeği gibi otları turunçgil aromasının yerine deneyerek kullanabilirsiniz.

Portakal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Portakal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Narenciye, Portakal, 112, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Portakal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Portakal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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