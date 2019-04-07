Son Dakika Haberleri: Portakal Bahçeleri Binlerce Kelebekle Doldu

Portakal Bahçeleri Binlerce Kelebekle Doldu

37 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah uyanan vatandaşlar, portakal bahçelerindeki binlerce kelebeği görünce şaşkına döndü.

Portakal Bahçeleri Binlerce Kelebekle Doldu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah uyanan vatandaşlar, portakal bahçelerindeki binlerce kelebeği görünce şaşkına döndü. Kahverengi ve sarı renklerdeki kelebeklere anlam veremeyen üreticiler ve vatandaşlar, Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi.

Avsallar Mahallesi'nde vatandaşlar, sabah uyandıklarında bahçelerdeki binlerce kelebekle karşılaştı. Özellikle portakal bahçelerinde ağaçların üzerinde kümelenen sarı ve kahverengi kelebekleri gören vatandaşlar duruma bir anlam veremedi.

Portakal bahçesi sahibi Umut Kılınç, "Bu sabah uyanıp bahçeye geldik binlerce kelebek var, ağaçların tepeleri ve yerlerde, ağaçlara bir zarar verip vermediğini bilmiyoruz, yetkililerden öğrenip duruma göre bakacağız" dedi.

Sabah kalkıp bahçeye indiğinde ağaçların başında binlerce kelebek olduğunu söyleyen Recep Erdoğan ise, "Açık kahverengi renkte portakal çiçeklerine konmuşlar, zararı olup olmadığını Tarım İlçe Müdürlüğü ve ziraat odalarından öğreneceğiz, her yer kelebek dolu, binlerce kelebek var" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:16 Kaynak: İHA

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