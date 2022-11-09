Portakal bahçesinde çalışırken kaybolan Fidan, 5 gün sonra başka bahçede ölü bulundu - Son Dakika
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Portakal bahçesinde çalışırken kaybolan Fidan, 5 gün sonra başka bahçede ölü bulundu

09.11.2022 20:14
Portakal bahçesinde çalışırken kaybolan Fidan, 5 gün sonra başka bahçede ölü bulundu

HATAY'ın Erzin ilçesinde, narenciye bahçesinde çalıştığı sırada kaybolan Fidan Tunç (14), 5 gün sonra başka bir bahçede ölü olarak bulundu.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, narenciye bahçesinde çalıştığı sırada kaybolan Fidan Tunç (14), 5 gün sonra başka bir bahçede ölü olarak bulundu.

İlçede ailesi ile birlikte tarım işçiliği yapan Fidan Tunç, iddiaya göre 5 gün önce bir portakal bahçesinde çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi çevrede yaptığı aramada kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Günlerdir jandarma ve AFAD ekibi tarafından dron desteği ile aranan Fidan Tunç, Karahöyük mevkisindeki Botaş yolu üzerinde başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu. Tunç'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesi, babası Sabri Tunç tarafından teşhis edildikten sonra otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Portakal bahçesinde çalışırken kaybolan Fidan, 5 gün sonra başka bahçede ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Portakal bahçesinde çalışırken kaybolan Fidan, 5 gün sonra başka bahçede ölü bulundu - Son Dakika
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