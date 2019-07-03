Portakal bahçesinde kenevir bulundu
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde, portakal bahçesinde temizlik yapan belediye ekipleri 6 kök Hint keneviri buldu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:23 Kaynak: AA
'nın Kozan
ilçesinde, portakal bahçesinde temizlik yapan belediye ekipleri 6 kök Hint keneviri buldu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde belediyeye ait portakal bahçesinde temizlik yapan görevliler, şüphelendikleri bir bitkiyle ilgili polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede bitkinin Hint keneviri olduğunu tespit etti.
Altı kök olduğu belirlenen kenevir sökülürken, polis şüpheli ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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